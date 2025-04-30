清州持械行兇學生：“學校生活太累，所以持兇器傷人”

忠清北道清州市興德區五鬆邑某高中的一名特殊教育學生日前對學校相關人士等6人揮舞兇器導致重傷，被查出事先策劃了犯罪。清州興德警察署29日表示，以殺人未遂及特殊傷害嫌疑對該校二年級學生A某（17歲）申請了拘捕令。警方調查結果顯示，A某在案發前一天（27日）在家中拿到幾件兇器放入書包，並在案發當天（28日）使用其中一件犯下了罪行。據悉，A某向警方陳述說：“雖然想上大學，但學習成績不好，學校生活也很累，一直忍着的，結果爆發了。我計劃對在學校遇到的人進行傷害後自殺。”警方還在A某家裏發現了寫有“我要去闖禍，不要來找我”內容的便條。警方認爲這是計劃犯罪，計劃對A某的手機和筆記本電腦等進行數字取證，進一步調查犯罪準備過程。28日，特殊教育對象A某在特殊班級教室與特殊教師對話時，突然掐住教師的脖子，並向校長、環境實務師、行政室主管等3人揮舞準備好的兇器，致多人重傷。A某跑出校外後，將行駛中的車輛逼停，並用兇器刺向司機的臉部。警方逮捕了逃到附近水庫的A某，並沒收了4件兇器。據警方透露，A某在接受調查時表示：“我不知道我爲什麼那樣。我錯了。”警方認爲，雖然A某沒有被診斷爲殘疾，但患有憤怒調節障礙。清州=張基宇記者、李仁模記者 straw825@donga.com、imlee@donga.com