中國最大的電商平臺京東進軍韓國，今年C-電商攻勢將愈加猛烈



最近，被稱為“中國亞馬遜”的中國最大的電子商務企業京東（JINGDONG）在仁川和京畿利川市開設物流中心，啟動本地倉儲運營。中國電子商務（以下C-電商）公司在韓國建立物流中心直接運營尚屬首次。1998年在中國成立的京東與阿裏巴巴（旗下有AliExpress）、拼多多（運營Temu）壹起，被稱為中國三大電商平臺。與讓賣家入駐的公開市場形式的Temu、AliExpress不同，京東直接采購產品進行銷售的情況較多，因此也被稱為“中國版Coupang”。京東去年實現營業收入1.1588萬億元人民幣（約229萬億韓元），規模為Coupang（約41萬億韓元）的5倍以上。京東在全世界19個國家運營著100多個物流中心。



Temu、AliExpress也令人很吃力，再加上京東的加入，韓國國內流通業界處於非常緊張的氛圍。隨著來自中國的低價空襲，韓國國內流通市場大部分已被蠶食。從中國進口的150美元以下的小額直購在最近5年間每年都在刷新歷史最高值。來自美國、日本等大部分國家的小額直購正在減少，但只有來自中國的直購正在增加。去年國內消費者的中國直購推測額為4.7772萬億韓元，占國內直購市場的60%。在假貨、安全問題、個人信息泄露、退貨、退款困難等各種爭議中，C-電商憑借超低價攻略每年都在擴大規模。



在這種情況下，預計今年C-電商的攻勢將愈加猛烈。因為美國總統唐納德•特朗普提出的關稅戰爭使C-電商的美國事業前景變得暗淡。特朗普總統表示，將從5月2日起對來自中國的小額進口商品征收120%的關稅。C-電商將目光轉向了代替美國的其他地方，韓國被選為有魅力的替代地之壹。不僅地理位置相鄰，而且顧客購買力也較高。韓國是年交易額達242萬億韓元的世界前5名電子商務市場。



部分人擔心C-電商不僅在韓國銷售中國產品，還會更進壹步，通過本公司平臺將韓國產品流通到海外。阿裏巴巴已經起到了這樣的作用。中國平臺不僅隸屬於國內消費者，還隸屬於制造商。



目前全球電子商務市場由中國主導。據國際統計網站Statista透露，以2023年為準，中國的B2C（企業-消費者交易）在線零售額約為2.2萬億美元（約3163萬億韓元），居全球首位。排名第二的美國（9810億美元）還不到中國的壹半規模。



這種C-電商的刀刃正在朝向韓國。如果C-電商直接進軍韓國，正式展開低價物量攻勢，不僅是國內流通市場，小個體戶和中小企業的困難也會加重。為了加強國內銷售者的競爭力、開發高附加值產品、擴大新出口市場、改編免稅制度等，在今年愈加猛烈的C-電商攻勢中保護消費者和國內產業，應該盡快制定多種對策。

