朝美對話將重啟？瑞典駐朝鮮大使訪問華盛頓

美國政治媒體《阿克西奧斯Axios》當地時間27日報道稱，美國特朗普政府考慮到與朝鮮（北韓）恢復對話的可能性，壹直在與專家們進行秘密討論。在這種情況下，朝鮮首次公開了國務委員會委員長金正恩決定向俄羅斯派兵的決定。當天，美國政府高級官員對《阿克西奧斯》表示：“過去4年裏發生了很多變化。為了掌握朝鮮的情況，正召集多個機構”，“我們正在對（朝鮮情況）進行評估和診斷，並討論包括參預（engagement）在內的潛在方案。”前美國政府高層人士也表示：“金正恩的壹封‘華麗的信件’就能引起特朗普總統的關註，而且對話也會馬上開始，因此正在進行初步計劃工作。”據《阿克西奧斯》透露，作為美國利益代表國，起到與朝鮮進行外交橋梁作用的瑞典駐朝鮮大使最近訪問華盛頓，與美國政府有關人士和專家討論了朝鮮-美國對話的可能性。另壹位前美國政府高級官員分析稱，“對話的可能性與否取決於對話的性質”，如果討論轉變為承認擁核國或軍備控制，而不是無核化，朝鮮很有可能答應重啟對話。不過，這可能會刺激韓國和日本，加速有關自身核武裝的討論。另外，朝鮮不僅提高了核能力，而且與俄羅斯密切接觸，因此有人預測，特朗普總統很難擁有與執政第壹期相同的談判能力。朝鮮方面於28日首次正式確認了向俄羅斯派兵的事實。朝鮮勞動黨中央軍事委員會在當天發給《勞動新聞》的書面立場文中表示：“金正恩同誌認為，營造的戰況相當於啟動朝鮮民主主義人民共和國和俄羅斯聯邦（俄羅斯）之間簽訂的《關於全面戰略夥伴關系的條約》（朝俄條約）第四條，因此決定以武力參戰，並向俄羅斯方面進行了通報。”俄羅斯總統普京當天也發表了感謝金委員長的聲明。普京總統在聲明中表示：“朝鮮人同誌們以團結感、正義感和真正的同誌情誼為基礎行動”，“對此高度評價，真心感謝金正恩國務委員長和朝鮮民主主義人民共和國領導層及人民。”崔智善 aurinko@donga.com