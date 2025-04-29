產業資源部-檢察機關等將被拆分……“李在明執政時要對政府動大手術”

共同民主黨一旦上臺執政，將對現有的政府機構進行大手術。產業通商資源部等多種職能重疊的部門將按職能劃分，一直被指責權限過度的企劃財政部和檢察機關等部門將通過“拆分”進行牽制。共同民主黨前代表李在明當選爲該黨總統候選人後，直接提到了企劃財政部的分離調整，該黨層面也於28日召開經濟部門調整討論會，正式進入了討論階段。特別是，如果共同民主黨上臺執政，將繼李明博政府之後時隔17年再次出現“朝大野小”狀況，因此計劃利用這一狀況，加快在國會通過政府組織法調整案的速度。共同民主黨內部正在積極討論將產業通商資源部按產業、通商、能源等功能分類的方案。該黨核心人士表示：“韓國產業通商資源部部長到海外出差時，會出現會見相關國家3名部長這種畸形事態。在特朗普第二次執政期間，貿易問題變得最重要，因此黨內一致認爲需要另設部門。”調整預算及經濟部門的構想也得到了支持。李在明前一天被確定爲共同民主黨總統候選人後接受記者採訪時表示：“很多人指出，（企劃財政部）一邊進行經濟企劃，一邊控制財政，充當‘王者’。”黨內正在討論把企劃財政部分爲企劃預算處和財政經濟部或將預算權限放在總統室或國務總理室下屬的方案。也有人主張，有必要設立像負責經濟戰略的過去經濟企劃院一樣的“指揮塔”。共同民主黨還預告了要對檢察機關的調查、起訴職能進行拆分。李在明在26日的競選電視辯論中表示：“必須結束檢察機關同時擁有起訴權和調查權的系統。”他15日曾在油管上表示：“將大幅加強高級公職人員犯罪調查處（公調處）。”此外，爲了克服低出生率等解決人口問題而另設人口專責部門以及支援人工智能產業，正在討論新設科學技術副總理一職等。李在明當選總統候選人後的第一個日程是前往參拜包括前總統李承晚、朴正熙在內的前任總統墓地和曾擔任浦項制鐵首任會長的前國務總理朴泰俊墓。分析認爲，這是在強調國民團結的同時，表現出了攻略中立、保守層的意志。李在明表示：“如果競爭結束後被選爲代表選手，將把國民引向同一條路，集結國民的能量和力量。”尹多彬記者、尹明真記者 empty@donga.com、mjlight@donga.com