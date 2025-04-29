過分縮手縮腳的李在明……搞零和競選的國民力量黨



共同民主黨前代表李在明以89.77%的得票率，以1987年以後民主黨系政黨歷史上最大的競選得票率，被確定爲總統候選人。雖然大家從一開始就說“反正總統候選人是李在明”，但在半個多月的競選期間，李在明卻像即將晉升高管的晚年部長一樣縮手縮腳。



儘量減少暴露在大衆面前的日程，減少與記者的面對面接觸，全面切斷了有可能發生的口舌之禍和風險。雖然每天都會提出一項以上的公約，但全部都是通過臉書發佈的。甚至連這些也是團隊所屬議員們“代理髮表”，幾乎沒有機會親耳聽到李在明本人的苦心和構想。結果，像是由“聊天GPT”撰寫的模糊內容空洞地傳開了。



李在明也徹底迴避了核電站、房地產、股票等選舉季節最有爭議的話題。他雖然表示“爲了人工智能產業，需要穩定的電力供應”，但並沒有直接回答新建核電站的問題；在承諾第四期新城的同時，也沒有提及何時、何地、供應多少；雖然表示“將實現KOSPI5000”，但並沒有具體說明這是以什麼爲依據得出的數值，也沒有具體到何時、如何實現。在3次競選電視討論中，他也沒有展開過激烈的舌戰，只是重複了“子曰”一般的原則性話語。



共同民主黨相關人士表示：“李在明沒有必要從競選開始就站在前面消費形象。”李在明團隊表示：“李在明雖然縮手縮腳，但支持率反而進一步上升，敬請關注。”也就是說，這是爲規避風險而採取的“戰略性沉默”。



如果用一句話概括共同民主黨的競選是“李在明的富人保重”，那麼正在進行中的國民力量黨競選用一句話概括就是“不如不做的零和競爭”。越是競選，越只會令人更加確信無人可選。



從“在蟑螂和輪子中會以哪個重生”的辯論開始，只剩下“自然直髮”和“增高皮鞋”等嘲弄和粗話。從雙方還在就前總統尹錫悅“拍馬屁”“真絮叨”等展開的舌戰來看，似乎誰都沒有從“尹錫悅之河”中掙脫出來。



完全沒有展現未來政策藍圖的國民力量黨競選人們，爭先恐後地一致發出“韓德洙邀請”。上次大選，該黨也是在黨內部找不到人才，緊急引進了全無政治經驗的檢察總長出身人士，出了那麼大的事後，現在的算計好象又是想通過外部人士的輸血，千方百計苟延殘喘。對於此次大選爲什麼時隔3年再次舉行，不僅沒有真誠的省察和反省，也找不到作爲剛剛下臺的執政黨最起碼的責任感。



李在明和尹錫悅在各種醜聞和爭議中競爭的第20屆大選，被認爲是歷史上最糟糕的非好感選舉。如果像現在這樣，李在明抱着“先當上總統再說”的心態縮手縮腳，國民力量黨競選人們繼續集體徒勞無功的話，第21屆大選也將成爲不亞於上次大選的非好感選舉。現在我們、選民們想知道的是，因此到底要如何克服這場危機。我們需要關於這個問題的真摯回答。

