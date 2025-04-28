“窮人的聖者”方濟各教皇，墓碑上只刻有名字，最後的道路也朴實無華

“教皇（papa）方濟各、謝謝您（grazie）！”26日上午（當地時間），梵蒂岡聖彼得廣場周圍聚集了約40萬人，發出了哀悼的聲音。20日去世的方濟各教皇在葬禮彌撒結束後被運送到意大利羅馬聖母瑪利亞大教堂，來自世界各地的悼念者們對此表達悲傷和感謝之情，並祈禱教皇的安息。“窮人的聖者”方濟各教皇的葬禮彌撒於當天上午10時在梵蒂岡聖彼得廣場隆重舉行。按照教皇的遺言，沒有任何裝飾只刻有十字架圖案的木棺壹亮相，全場就報以熱烈的掌聲迎接教皇。葬禮彌撒以入堂頌“主啊，請賜予永遠的安息”為開端，按照祈禱、精讀聖經、聖餐禮、告別儀式等順序進行了2個小時左右。主持彌撒的紅衣主教團團長喬瓦尼•巴蒂斯塔•雷紅衣主教（樞機卿）哀悼道：“教皇在您的虛弱和痛苦的最後壹天，仍然堅持走自己奉獻的道路”，“現在，我們將他關愛他人的靈魂交給上帝。”美國總統特朗普夫婦、美國前總統拜登、法國總統馬克龍、烏克蘭總統澤連斯基等170多個國家的領導人和代表團出席了當天的彌撒。韓國文化體育觀光部長官柳仁村率領的民官聯合吊唁使節團和紅衣主教廉洙政、韓國天主教會議議長李容勛主教、首爾大教區長鄭淳澤大主教等參加了吊唁。教皇廳當天宣布了正式追悼期間的“Novendiali（為期9天的儀式）”。9天內每天都會舉行追悼祈禱會，教皇的墓穴將從27日開始向公眾開放。選拔下屆教皇的“紅衣主教團秘密會議（Conclave）”將於下月5日至10日舉行。李鎭求 sys1201@donga.com