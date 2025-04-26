“4歲考試”，江南三區患憂鬱症和焦慮症兒童，4年內增至3倍. April. 26, 2025 07:16. by 朴星民 min@donga.com. 據調查，居住在首爾江南三區（江南、瑞草、鬆坡）確診憂鬱症和不安障礙的9歲以下兒童，4年內增至3倍以上。有人指出，爲應對英語幼兒園（以幼兒爲對象的英語補習班）等級測試，即所謂的“4歲考試”等過度提前學習給兒童精神健康帶來了負面影響。 健康保險審查評價院25日向國會教育委員會所屬的共同民主黨議員陳善美提交的資料顯示，居住在江南三區的9歲以下兒童被診斷爲憂鬱症、不安障礙，申請健康保險金的件數，從2020年的1037件增加到去年的3309件，4年內激至3.2倍。其中，2021年1612件、2022年2188件、2023年2797件等，呈逐年大幅增長的趨勢。 全國9歲以下兒童的憂鬱症、不安障礙確診，則從2020年的15407件增加到2024年的32601件，翻了一番多。相比之下，江南三區的精神健康危機兒童增加趨勢更加迅猛。 以去年爲基準，鬆坡區的申請件數最多，達1442件。江南區和瑞草區分別爲1045件和822件。首爾9歲以下兒童憂鬱症、不安障礙診斷申請（7273件）中，45.5%集中在江南3區。考慮到首爾9歲以下兒童居住在江南三區的比率爲20.7%，申請件數所佔的比率其實更高。每1000名9歲以下兒童中，鬆坡區的憂鬱症、不安障礙申請健康保險有66.2件，江南區有59.4件，瑞草區有59.0件，超過首爾全體平均28.3件的兩倍。 專家們分析說，這種現象與過度提前學習不無關係。據首爾市教育廳透露，以今年3月爲基準，首爾268所英語幼兒園中有92所（34.3%）集中在江南三區。英語幼兒園畢業後，爲了進入著名英語補習班還要準備“7歲考試”，小學生提前上高中課的“小學醫大班”也很盛行。 專家們認爲，過度的學前教育可以看作是給兒童留下心理創傷的兒童虐待。塞佛倫斯醫院小兒精神科教授千槿雅（大韓少兒青少年精神醫學會理事長）擔憂道：“幼兒時期開始的過度學前教育就像在大腦基礎工程時期建造高層大廈一樣。這時兒童受到的壓力會對學習能力、感情調節產生負面影響，消除壓力的功能也會減弱，從而引發憂鬱症或不安障礙。” 陳善美議員敦促道：“教育部應該制定包括嬰幼兒私教育實態整體調查在內的綜合對策。”

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