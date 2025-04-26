韓國“不想急於求成” VS 美國“最佳提議”……調整步伐更形重要. April. 26, 2025 07:15. . 韓美決定推進把對等關稅和商品關稅的調整、經濟安保、投資合作、匯率等其他事項捆綁在一起的“7月一攬子計劃”協議。兩國政府定下的目標期限爲7月8日，是美國總統特朗普對韓國產品徵收的25%關稅延期結束的日子。韓國將於6月3日舉行總統選舉，因此對這一一攬子計劃的最終判斷將由下屆總統承擔。 韓美財長、貿易部長24日在華盛頓特區會晤的“2+2貿易磋商”結束後，美國財長貝森特說：“韓國方面提出了‘最佳提議’。動作可能比我想象的要快。”相反，韓國副總理兼企劃財政部部長崔相穆表示：“在不急於推進磋商的同時，就冷靜、有秩序的磋商達成共識具有重要意義。” 兩國就談判速度出現巨大溫差，是因爲兩國處境截然不同。特朗普政府希望儘快與盟國韓國的談判達成有利於本國的協議，以此作爲“示範案例”。相反，如果韓國政府因總統被罷免、大選在即的政治現實而急於達成協議，結果被評價爲過分讓步，則無法承受後續風暴。正因如此，崔相穆只能說：“向美方說明了韓國的政治日程、貿易相關法令、與國會合作的必要性等，並請求美方理解。” 因此，不捲入美國單方面節奏的步伐調整變得更加重要。應該先從造船業合作、擴大進口美國產液化天然氣等韓國國內幾乎沒有分歧的問題開始磋商，致力於汽車、鋼鐵等韓國產品的關稅豁免或最小化。限制進口牛肉等農畜產品、參與阿拉斯加液化天然氣項目等敏感、財政負擔大的問題最好推遲到大選以後。防衛費分攤額問題此次雖然沒有列入議題，但也要防範美國隨時可能提出進行討論。 不過，必須避免因一貫採取過於消極的態度，招致美方更過激的要求而遭受冤枉。要掌握什麼是絕對不能讓步的內容、什麼是爲了更大的利益可以放棄的條件等經濟界、政治圈的意見，與美方進行冷靜的磋商，並正確交棒給即將於6月份上臺的下屆政府。哪怕是爲了提升一絲絲“國家利益總量”，現在迫切需要超越政權、民官界限的智慧和合作。

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