第壹季度“負增長0.2%”，壹年間韓國經濟增長停滯. April. 25, 2025 07:24. by 姜宇錫記者 wskang@donga.com. 據調查，今年第壹季度（1~3月）韓國經濟比前壹季度倒退，出現了“逆增長”。這是連續4個季度出現低於0.1%的增長，在外匯危機中也是史無前例的。這意味著投資、消費、出口全部崩潰，壹年間經濟增長實際上已經停滯。 24日，韓國銀行表示，今年第壹季度實際國內生產總值（GDP）增長率為-0.2%。這比韓國銀行2月份提出的正式預測值（0.2%）低0.4個百分點。 因此，季度增長率繼去年第二季度（-0.2%）後，時隔3個季度再次轉為負增長。去年第三季度和第四季度也分別僅增長0.1%，連續4個季度增長0.1%以下，呈現出“增長停滯”固定化的趨勢。這是因為投資、消費、出口都出現了負增長。 從各部門來看，因住宅景氣不振等陷入困境的建設投資的逆增長（-3.2%）尤為突出。半導體制造設備等的設備投資減少幅度（-2.1%）也很大。內需也大幅不振，娛樂、醫療、文化等民間消費增長率為-0.1%，出口也減少了1.1%。內需停滯是政治不確定性、美國關稅恐怖等因素綜合作用的結果。 目前正在訪美的韓國銀行總裁李昌鏞當地時間23日在接受CNBC采訪時表示，“由於政治不穩定，消費和投資心理下降”，“（通過大選）經濟心理、消費和投資能恢復多少，還有待觀察。”但是，受美國關稅政策影響，正式反映到經濟指標上的第二季度（4~6月）增長率也將低於現有預測值（0.8%）。 專家們指出，現政府的經濟狀況認識、應對方法等不足。明知大學經濟學系教授禹錫鎮（音）批判道：“從去年開始壹直有人提出經濟蕭條的可能性，但是政府經濟團隊沒能迅速應對”，“如果能在早期執行追加更正預算，季度增長率就不會出現負增長。”

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