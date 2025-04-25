李在明表示“國內生產企業將享受納稅優惠”……應調整繼承稅最高稅率. April. 25, 2025 07:23. . 據悉，共同民主黨前代表李在明作爲核心大選公約，正在準備“促進國內生產的稅制”。也就是說，爲了阻止韓國企業生產設施流向海外，將減免在國內生產產品的企業的稅金。很多人指出，雖然引導更多的國內投資、創造工作崗位的宗旨本身是肯定的，但僅憑這些，還不足以吸引海外企業。 李在明選舉團隊爲了應對美國總統特朗普主導的全球關稅戰爭，正在討論促進國內生產的稅制公約。與向在美國投資的電動汽車、電池企業等提供補貼、減免稅金的拜登政府的《削減通脹法案》相比，這一公約也被稱爲上述法案的“韓國版”。實際上，鑑於特朗普政府計劃徵收高額關稅，很多韓國出口企業正在考慮擴大對美投資。預計韓國國內製造業空洞化、工作崗位減少將加速，因此有必要對維持和擴大國內生產的企業給予獎勵。 不過，僅僅減免部分法人稅，能否留住企業還是個疑問。爲了跨越關稅壁壘而在美國建立工廠，或者爲了避開高額的國內人工費和電費，在東南亞等地建立生產設施，這對企業來說是生死攸關的決定。歷屆政府出臺的類似進軍海外企業“迴歸政策”沒有取得什麼效果，也是因爲這個原因。 針對以超高關稅爲武器壓迫本國投資的美國，只用減免稅金來對抗，難以期待取得大的成果。相反，一一找出不願在國內投資、只能流向海外的原因並消除纔是有效辦法。從這一點來看，應積極研究下調被認爲是導致中堅和中小企業整理國內事業走向海外的原因、經濟合作與發展組織成員國中最高水平的繼承稅等。 韓國的繼承稅最高稅率爲50%，如果加上大股東的附加，負擔將增至60%。由於繼承稅負擔，所有權轉移到國內外私募基金的很多企業頻繁中斷投資、減少僱傭。如果政策是從錯誤的診斷出發，即便出發點再好，也難以取得成效。如果希望企業留在韓國，進一步成長，創造工作崗位，就應該提出降低繼承稅率等建立“想要企業的國家”的公約。

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