逐漸冷卻的“鐵城”…“連工作40年的工廠也關門了”. April. 24, 2025 08:08. by 金在亨 monami@donga.com. “外匯危機也安然度過，現在依舊不敢相信工廠已關停這件事。” 壹度熱火朝天的慶北浦項市“POSCO第壹線材工廠”冷卻下來，只剩壹片寂靜。在這裏工作了40多年的A某（60歲）最近與本報記者見面，親自展示了掛著最後出貨產品的位置。年末即將隱退的他，久久凝望著此前堆滿2噸重的盤卷線材，現在卻空蕩蕩的空間。 該工廠每年生產70萬噸輪胎圈（加固材料）等所需的盤卷線材，去年11月生產完最後壹個線圈後停止運轉，正式關停。這是自1968年浦項制鐵（POSCO）創立以來，第三次因經營困難等原因關閉工廠。 冷卻的不僅僅是“鐵城”浦項。被分類為國內制造業三大根幹產業的電池-石油化學-鋼鐵行業都面臨絕境。這些行業與前方產業的相互依存度非常高，被稱為“產業的根基”。到去年為止，因持續的高利率和經濟蕭條、來自中國的低價攻勢等，迎來歷代級不景氣的3個行業今年還遭到了來自美國的關稅炸彈，陷入了極大的困境。 本報23日對以在有價證券市場上市的資產為準的100大制造公司的2024年事業報告書進行分析的結果顯示，去年3個行業的平均營業利潤約為2500億韓元，與前壹年（7197億韓元）相比驟減66%。從行業來看，電池（5家）減少97.5%，石油化學（14家）減少64.5%，鋼鐵（6家）減少46.4%，營業利潤減少率位居“前三”。這與同期100大制造業的平均營業利潤激增79.1%形成了鮮明的對比。 顯示企業收益創出能力的自有資本收益率（ROE）也在惡化。石油化學（-8.5%）、電池（-6.2%）、鋼鐵（-4.9%）的跌幅也很明顯。在資本密集型產業中，ROE長期減少意味著陷入了追加招商引資的困難和收益性惡化的惡性循環。 高麗大學經營學系教授申浩正（音）表示：“世界各國為了拯救各自的制造業，增加了支援，展開了不公平競爭，在這種情況下，貿易依賴度超過75%的韓國只有企業在孤軍奮戰”，“韓國政界也應該為拯救企業而發出壹致的聲音。”

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