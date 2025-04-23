教皇遺囑公開，“墓穴應埋於地下，簡朴無華，僅刻‘方濟各’的銘文”. April. 23, 2025 07:57. by 趙은아 achim@donga.com. “墓穴應埋於地下，簡朴無華。” 教皇廳當天表示，當地時間21日去世的88歲的方濟各教皇留下了遺囑，稱“僅刻‘方濟各’的銘文”。教皇還表示，請把他安葬在梵蒂岡外部的“羅馬聖瑪利亞大殿地下”，而不是梵蒂岡聖彼得大教堂。平時過著清貧生活的教皇強調安靜、節儉的葬禮，直到最後都保持低姿態。雖然有很多話想留下，但是遺言以11個句子結束。 教皇在2022年6月29日生前居住地聖瑪爾塔家中寫的遺言中表示：“當我感受到塵世生命的黃昏即將來臨，懷著對永恒生命的堅定希望，我希望僅就我的安葬地點表達我最後的意願。”對於將墓穴地點選在聖瑪利亞大殿壹事，他表示：“在我的壹生中，以及作為司鐸和主教的事奉期間，我始終將自己托付給我們的主之母，聖母瑪利亞。因此，我請求讓我的遺體安息在聖瑪利亞大殿。”在265名前任教皇中，有148人被葬在梵蒂岡聖彼得大教堂。 教皇提到了附加圖紙，並表示“我請求將我的墳墓安置在聖保祿禮拜堂（羅馬人民救助禮拜堂）和大教堂斯福爾紮禮拜堂之間的側廊墓穴中”，指定了具體場所。教皇表示“安葬費用將由壹位捐助者提供”，仔細照顧了葬禮費用負擔。教皇還要求墓穴簡朴無華，只刻上自己的拉丁語教皇名（Franciscus）。 最後教皇以“我將我生命最後階段所遭受的苦難奉獻給上主，以求世界和平，以及各國人民之間的友愛”的祈禱結束。這是向上帝祈求烏克蘭和中東戰爭的結束與和平。

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