“中國航空公司暫緩交付，2架波音飛機返回美國”. April. 22, 2025 08:21. by 林雨宣 imsun@donga.com. 據《路透社》當地時間21日報道，受美國和中國之間關稅戰爭的影響，美國波音公司原計劃向中國航空公司交付的壹架飛機已返回美國，另壹架飛機也在返程途中。另外，中國也急劇減少從美國進口農畜產品，兩國關稅戰爭的弊害正在擴散。 當天，路透社援引飛行追蹤網站的數據報道說，當初計劃交付給中國航空公司的波音737 MAX型客機從上海附近的波音基地起飛，飛往關島。此前，中國廈門航空計劃使用的波音737 MAX也經由關島，於當天在美國華盛頓州西雅圖波音基地著陸。 這是因為，為了不支付因美中報復措施而上漲的關稅，中國航空公司推遲了波音公司飛機的交貨時間。此前，彭博社報道說，中國政府要求本國航空公司停止購買美國產飛機零部件。被譽為美國代表性尖端制造企業的波音公司此前壹直向中國出口總量的四分之壹。因此，必然會因唐納德•特朗普二期政府的高關稅政策而遭受很大的打擊。 中國從美國進口農畜產品也受到了直接打擊。據中國媒體當天報道，以前壹天中國海關總署（關稅廳）公布的最新貿易統計為準，今年3月美國產雞肉和棉花進口量分別比壹年前銳減80%和90%。據統計，同期美國產牛肉進口減少了20%，小麥和玉米減少了91%，大豆也減少了10%。中國本月開始對美國進口商品征收125%的關稅，作為對美征收對等關稅的報復措施，預計今後美國進口產品將進壹步暴跌。

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