李在明再次推進更狠的《商法修正案》. April. 22, 2025 08:21. by / /. 共同民主黨前代表李在明21日發表旨在搞活股市的公約，並表示：“爲保護股東利益，將重新推進修改商法。”李在明最早在新年記者會上提及修改商法的必要性，當天作爲大選公約正式明確了這一點。 李在明21日上午通過臉書表明重新推進商法修正案的方針。他表示：“爲了能夠選任代表小額股東的理事，將激活集中投票制，階段性地擴大監查委員分離選拔，強化經營監視功能。”共同民主黨曾主導在國會通過商法修正案，但修正案在政府行使否決權後在重新表決中被廢除。但當時的修正案中沒有包含集中投票制和監查委員分離選拔的內容。這預告了新的商法修正案將更加厲害。 李在明當天在訪問韓國金融投資協會時也表示：“修訂商法，國民大體上是同意的，經濟現實也需要，但代行總統職權的（國務總理）韓德洙行使了否決權，國民力量黨也反對，所以被廢棄。應該儘快重新修改。” 分析認爲，李在明不顧財界的強烈反對，明確表示要強行修改《商法》，是爲了在6月3日總統選舉即將到來之際抓住“股市蟻民（個人投資者）”的選票。對於財界反對《商法修正案》，李在明斷然駁斥說：“這是自私的少數人的反抗，是有力量的特定少數的抵抗。”他還說：“不透明的企業支配結構是‘韓國折扣’的根深蒂固的原因之一。說是要進行國際競爭，但在家裏不遵守規則，獲得不正當利益，怎麼能進行全球競爭並生存下來呢?” 李在明同時表示，將通過修改《商法》等消除“韓國折扣”，創造KOSPI5000時代。他表示，“只要大規模清除（市場）非正常因素，就能超過3000點，如果追加幾項（對策），就能超過5000點”，並承諾針對操縱股價將適用“一擊出局制”。

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