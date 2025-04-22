奉天洞縱火犯或因樓層間噪音糾紛而犯下罪行. April. 22, 2025 08:21. by 田南赫記者 forward@donga.com. 21日，在首爾冠嶽區奉天洞的21層高的公寓內，壹名60多歲的男子縱火身亡，公寓居民等13人受傷。警方認為，可能是因對樓層間的噪音不滿而犯下罪行，正在調查準確的犯罪動機。 據警方透露，當天上午8時左右，A某將農藥噴灑機與油桶連接起來，像火焰噴射器壹樣利用，縱火。在這次火災中，A某死亡，包括2名重傷者在內，共有13人受傷。重傷者中有2名70、80多歲的女性，全身被燒傷，從4樓墜落。經確認，A某在犯罪前約15分鐘，在離公寓1.5公裏左右的附近別墅前的垃圾堆上，也用農藥噴灑機縱火。 據警方透露，A某到去年年末為止住壹直住在該公寓3樓，之後搬家。經確認，A某在住公寓期間，因層間噪音問題與居民發生了矛盾。去年9月，警方在A某與4樓居民實施相互暴行後出警。因此，警方正在調查A某因樓層間噪音怨恨而犯罪的可能性。在發生火災的公寓附近的A某家中發現了遺書和5萬韓元現金。據悉，遺書中包含了“對不起家人，請多多關照母親”的內容。 消防當局在當天上午8時17分左右接到“有黑煙和爆炸聲”的報警後出動，並於上午8時30分發布了應對第壹階段命令。投入153名消防人員和45輛消防車等，在起火1小時37分鐘後的上午9時54分左右將火全部扑滅。

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