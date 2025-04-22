遭特朗普關稅流彈襲擊的百事可樂將面臨艱難的“可樂戰爭”. April. 22, 2025 08:21. by 崔智善 aurinko@donga.com. 美國唐納德•特朗普政府的高關稅政策正在動搖美國可樂市場的版圖。隨著百事可樂的濃縮液在被征收10%對等關稅的愛爾蘭生產，美國國內的價格競爭力將不如可口可樂。有分析認為，在美國碳酸飲料市場占有率中，繼Dr.Pepper（胡椒博士）之後排在第3位的百事可樂的地位更加岌岌可危。 《華爾街日報》當地時間20日報道稱，美國的百事可樂因“特朗普引發的關稅戰爭”而面臨危機。百事可樂制造商百事公司為了享受較低的法人稅率，於1974年在愛爾蘭建立了可樂濃縮液工廠。公司壹直以來都維持著在愛爾蘭生產濃縮液後，在美國國內工廠與水、碳酸、甜味劑等混合後制成成品的方式。 但是，由於特朗普政府的高關稅，這壹工藝反而成為了“毒藥”。因為在美國銷售的百事可樂濃縮液大部分在愛爾蘭生產，因此要征收10%的對等關稅。相反，競爭對手可口可樂在愛爾蘭也設有部分濃縮液工廠，但美國內需用濃縮液在佐治亞州亞特蘭大和美屬波多黎各生產，無需繳納關稅。也就是說，與百事可樂相比，關稅帶來的打擊要小得多。 在過去的30年裏，可口可樂壹直占據著美國碳酸飲料市場的頭把交椅。1995年以後壹直保持著17~20%的市場占有率。而百事可樂的市場占有率持續下降，從1995年的15%下降至2023年的8.31%，甚至將第2的位置拱手讓給了美國Keurig Dr.Pepper公司的“Dr.Pepper（8.34%）”。Dr.Pepper像可口可樂壹樣在美國等北美設有濃縮液工廠，因此幾乎不會受到對等關稅的影響。HSBC分析師卡洛斯•拉沃伊對WSJ分析說：“雖然不確定關稅會持續多久，但是百事可樂目前明顯處於不利的處境。” 另外，特朗普政府決定對鋁進口產品征收25%的產品關稅，這也會對可樂制造企業產生影響。據CNN等媒體報道，可口可樂首席執行官（CEO）詹姆斯•昆西表示，從加拿大進口用於制造碳酸飲料罐的部分鋁，因此可樂價格可能會隨之上漲。昆西CEO表示，正在尋找使用塑料包裝材料或采購美國產鋁等替代方案。 有預測稱，隨著美國銷售比重較高，將生產基地設在海外的韓國服裝訂貨商貼牌生產（OEM）企業也根據生產據點設在哪裏，今年的業績悲喜交加。 代表性的國內OEM企業韓世實業、永元貿易、世亞貿易等在總銷售額中，美國所占的比重達35~90%，中國生產物量較少。韓世實業以越南和危地馬拉為主要生產據點，永元貿易在孟加拉國、越南、薩爾瓦多設有工廠。世亞貿易在印度尼西亞、越南、哥斯達黎加等地運營著生產基地。但是他們也不能完全放心。因為這些企業的主要生產基地越南、孟加拉國、印度尼西亞等也差點被征收高關稅，但後來被推遲了90天。 某服裝企業相關人士表示：“最近海外買家們表現出要與在中國設有生產據點的部分OEM公司解除合約的動向”，“他們正在接觸預告相對較低關稅的、在中南美設有生產據點的公司。” 在韓國設有生產基地的美容企業也在密切關註關稅征收情況。韓國科瑪、科絲美詩等制造商開發生產（ODM）公司雖然在美國當地設有生產工廠，但LG生活健康、愛茉莉太平洋等在國內設有生產基地，正在制造出口美國的物品。

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