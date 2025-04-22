用"無可奉告的政治秤"能守護國家利益嗎？. April. 22, 2025 08:20. . 代行總統職權的國務總理韓德洙在20日公開的英國《金融時報》訪談中，就是否參加總統選舉表示“尚未決定”和“無可奉告”。對於作爲“非當選職務總理”行使總統權限的擔憂，他表示：“代行權限和當選總統之間，可以執行的業務沒有差異。”有人就此分析認爲，韓德洙實際上可能已經打開了參加競選的可能性。 自本月8日“韓德洙參選論”正式提出以來，已經過了近兩週時間，但韓德洙並沒有明確表明立場是否參加大選，而是一直保持着模糊的說話方式和沉默。韓德洙這種模糊的態度使面臨提前大選、本來就混亂的政局更加混亂。與此同時，韓德洙還表示，將親自指揮與美國的關稅談判。因此還有人懷疑，他是不是爲了儘早達成妥協的政治成果，向美國表現出低姿態，而急於進行談判。 韓德洙在接受《金融時報》採訪時就美國的關稅措施表示，“不會回擊”。他進一步表示：“我們的產業力量、金融發展、文化、增長、財富，都得益於美國的幫助。”談判都還沒開始，他就先強調了美國的“恩惠”。他還表示，“有意就包括購買美國產液化天然氣和商業飛機在內的減少貿易順差進行討論”，提前亮出了談判的籌碼。 韓德洙也沒有否認把韓美關稅談判與駐韓美軍防衛費分攤額問題相聯繫的可能性。《金融時報》報道稱，韓德洙暗示有意“根據事情的性質”重新討論防衛費協議。他說：“最終決定由新政府做出，不會草率達成妥協。”這與韓國政府“把貿易和安保分開應對”的立場背道而馳。當前局面，哪怕再強調新政府會在關稅緩期期限內上臺、應最大限度地慎重進行也都不夠，他卻引起了混亂。 韓德洙參加復活節禮拜，走訪光州、蔚山等地現場等，表現出了大選候選人的面貌。隨着他觀察輿論並權衡參選的模糊處事方式長期化，國民對此的疲勞感也在增加。在距離大選只剩下40多天的情況下，作爲公正管理國政的最高負責人，其形象是不合適的。韓德洙應儘早表明立場，自己究竟是大選選手還是中立的管理者。

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