抗議“特朗普法西斯主義”，全美700個地區再次爆發示威. April. 21, 2025 07:46. by 紐約=常駐記者林宇善、華盛頓=常駐記者申鎮宇 imsun@donga.com、niceshin@donga.com. “反對國王、特朗普、法西斯！” “獨裁滾蛋！” 當地時間19日，美國紐約曼哈頓到處充斥着抨擊特朗普總統的口號和吶喊。從曼哈頓布賴恩特公園開始的當天示威至少聚集了數千名市民。他們反覆高喊，特朗普的反移民、搖擺不定的關稅政策導致金融市場混亂、聯邦政府結構調整政策等威脅着民主主義。 市民們拿着親手製作的標語牌和海報，遊行兩個小時來到1.8公里外的中央公園。年老的夫婦、十多歲青少年、性少數者等各階層市民以“我們都是移民”“醫療保險是人權”“停止化石燃料開發”等口號，批評特朗普第二屆政府的主要政策。 同一時間，白宮所在的首都華盛頓，同樣有數千名民衆舉行反特朗普示威。他們也在從國會議事堂到林肯紀念館的國家廣場公園裏高喊“特朗普回家！”“要點臉吧！”部分示威者舉着橫幅、星條旗、標語牌等遊行到相當於白宮後院的拉法葉廣場，譴責特朗普。另一批示威者在副總統萬斯的華盛頓官邸前舉行示威。 當天的示威始於特朗普第二屆政府上臺後開始的“50501”運動。意思是“在美國50個州，各舉行50次示威，舉行一次運動”。該示威活動始於著名網絡社區“Reddit”，至少有29萬人參加。

한국어