“新安山線坍塌區間”施工期限被提前了28個月. April. 21, 2025 07:45. by 李京鎮記者 lkj@donga.com. 據調查，因地基坍塌事故導致1人死亡的京畿道光明市新安山線地下隧道第5-2工區，其工程進展在事故發生之前比其他地方最多落後30個百分點以上。有人指出，在與國土交通部協商後提前工期的過程中，可能存在強行推進問題。 據新安山線項目施工方Nextrain於20日透露，新安山線複線地鐵民間投資項目（首爾汝矣島-京畿安山·始興市，44.7公里）的施工現場共分6個工區，從2019年開始實施。截至3月28日，出現問題的5-2工區的工程進度爲58.32%。與工程進度最快的6工區（安山元時-西華城）的88.85%相比，落後超過30個百分點。除首爾區間3-1工區（54.63%）、3-2工區（51.89%）和具有收尾工作性質的第7工區（19.23%）外，5工區工程進度最慢。 Nextrain方面在去年年初的監查院監查中被指出5工區地基狀態非常不良，因此把開通目標比當初推遲4年，定在2029年4月。但是，在與國土部、執行公司進行協商後，公司又把開通目標時間提前2年多至明年底並進行了公示。Nextrain相關人士表示：“決定通過促進工程儘快開通。” 專家們指出，有可能是因爲工期提前28個月導致的不合理作業導致坍塌。某隧道學會相關人士指出：“隧道柱子破損意味着坍塌已經開始。本應立即停止作業，但可能由於工期原因，措施不太恰當。”韓國交通大學交通政策學系教授羅俊熙（音）表示：“如果按照限定預算和時間推進工程，有時會減少地基加固或建築物安全診斷。”警方相關人士表示：“正在觀察安全診斷是否正常進行、加強工作是否妥當等各種情況。”

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