英偉達CEO會見中國經濟總指揮……正裝亮相，沒穿標誌性的黑夾克. April. 19, 2025 07:15. by 金喆仲 tnf@donga.com. 受到美國對華人工智能出口管制直接打擊的英偉達（NVIDIA）的首席執行官（CEO）黃仁勛17日訪問中國，會見了中國經濟總指揮、國務院副總理何立峰。黃仁勛還會見了給美國帶來“巨大沖擊”的Deepseek創始人梁文峰，在美中關稅戰爭局面下，仍在加強與中國的合作。 據官方媒體《新華社》當天報道，黃CEO會見許副總理，積極展望今後中國經濟，並表示：“將繼續開拓中國市場，為美中經貿合作發揮積極作用。”許副總理回應道：“歡迎包括英偉達在內的更多美國企業深入鞏固中國市場，最大限度地發揮在中國的產業優勢和力量，在世界競爭中抓住領先機會。” 黃CEO的此次訪華是在美國特朗普二期政府決定控制英偉達的低配置AI半導體H20的對華出口之後進行的。當天，他以正裝亮相，沒有穿自己標誌性的黑色皮夾克，吸引了人們的視線。這是他自今年1月以來時隔3個月再次訪問中國。谷歌、Meta、亞馬遜等科技巨頭CEO們1月20日出席特朗普總統就職典禮時，黃CEO途經臺灣前往北京和上海。此前，他在新冠病毒疫情之後的2023年和2024年也分別訪問過中國壹次，而此次是首次公開與中國最高領導層的會面。英國《金融時報》（FT）表示：“黃CEO過去訪華時避免公開與高層相關人士的會面”，“此次訪問是在中國國務院接受英偉達方面的面談邀請後進行的。” 據中國中央電視臺報道，黃CEO當天還與中國國際貿易促進委員會會長任鴻斌進行了深入的交流，他表示：“中國是世界上規模最大的消費市場之壹，具備發達的產業生態系統和領先的軟件能力，成為我們（英偉達）持續革新的原動力。”他還說：“（美國的半導體出口管制）雖然對英偉達事業產生了重大影響，但我們將毫不動搖地服務中國市場。” 據悉，他當天會見了創立AI開發企業Deepseek的梁文峰，雙方就如何為中國市場量身定制下壹代芯片進行了深入的探討。此次被特朗普政府列入出口管制對象的英偉達的H20半導體被用於Deepseek的AI模型學習。英偉達年銷售額的13%來自中國，在中國市場的比重不小。

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