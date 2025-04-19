卸任憲法法院法官文炯培：“不應對法官的經歷和思想說三道四”. April. 19, 2025 07:14. by 金泰彥記者 beborn@donga.com. 憲法法院代理院長文亨培（60歲，司法研修院第18屆）在結束6年任期後卸任。文炯培強調：“憲法法官個人的經歷和思想等不應受到指責。必須尊重憲法法院的決定。” 文炯培18日在首爾市鍾路區齋洞憲法法院大講堂舉行的卸任儀式上表示：“當然應該允許對憲法法院的決定進行學術批評，但應該摒棄對人論證等指責。”對人論證是指指出法官個人的經歷或思想等，主張自己的主張是正確的。分析認爲，這是在委婉地批評在尹錫悅總統彈劾案審判過程中朝野雙方都出現的對法官傾向等的指責。 文炯培表示：“就算是爲了避免陷入集體思維的陷阱，爲了從多種角度討論爭論點，也需要法官結構的多樣化。我認爲應該給憲法實務經驗豐富的憲法研究官或教授開闢成爲憲法法官的道路。”他還說：“現在的法官和過去的法官之間需要更深入的對話。” 李美善法官（55歲，司法研修院第第26屆）當天也和文炯培一起卸任。李美善在卸任辭中表示：“擔任憲法法官的時候，心裏曾想過有一杆沉重的秤。每起案件都考慮過秤的秤坨是否平衡。”她還說：“國家機關必須遵守憲法。這是主權者國民的命令，也是自由民主國家存亡的前提。” 隨着兩名法官卸任，憲法法院暫時將以“7名法官體制”運營。代行總統職權的國務總理韓德洙提名法制處長李完揆和首爾高等法院部長法官咸相勳爲兩人的後繼人選，但憲法法院贊成臨時處分中止了提名效力。法律界分析人士認爲，如果在6月3日提前大選中當選的下屆總統提名兩名候選人，韓德洙的提名效力將消失，形成完整的“9人體制”。

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