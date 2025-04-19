戛納電影節受邀韓國影片0部，“後朴贊郁時代”為何如此青黃不接？. April. 19, 2025 07:14. . 0部。 這是受邀參加今年法國戛納國際電影節主要單元的韓國電影數量。在“主競賽單元”、“值得關註的視線”等被稱為戛納主流的部門中，沒有出現任何壹部韓國電影的身影。 這很難看作是短期不振的趨勢。因為自2022年《決心的分手》（朴贊郁）、《掮客》（是枝裕和）之後，韓國電影連續3年沒有入圍主競賽單元。延相昊的《臉》、金炳宇的《全知讀者視角》雖然參展，但未能受到邀請，而樸贊郁的《沒辦法》、羅洪鎮的《hope》等期待作品因後期制作延遲而未能參展。更嚴重的問題在於，很難看到能夠入圍國際電影節候選的“新名字”。 實際上，今年韓國電影界內部的氣氛從壹開始就非常謹慎。某電影制作公司代表說：“現在比起能否進入戛納電影節，電影能否完成是更大的問題。”在制作初期階段企劃告吹的事例頻繁發生，只反復推出短片，離開業界的新銳也在增加。 有人指出，這種停滯是結構局限性的結果。雖然巨匠導演們在世界舞臺上培養了韓國電影的存在感，但隨後的創作者們缺乏能獲得系統性成長的基礎。這就是為什麽有人說雖然維持了明星系統，但產業卻沒有為下壹代做好準備的原因。當幾個名字缺席時，整個行業發生動搖的結構是不可持續的。 雪上加霜的是，整個產業的體力也在下降。據電影振興委員會的《2024年韓國電影產業結算報告書》顯示，2019年國內觀眾人數為2.2667億人次，去年減少至1.2313億人次。其他電影制作公司的相關人士表示：“劇場失去了生機，項目被推遲，投資也減少了”，“如果票房發生動搖，實驗和多樣性最先消失。現在韓國電影正處於這種境地。” 投資環境的變化也縮小了創作範圍。以在線視頻服務（OTT）為中心的流通結構迅速取代了以劇場為基礎的制作系統，中、低預算電影很難獲得投資。特別是實驗性或藝術性強的電影在企劃階段被淘汰的情況頻繁發生。比起劇本，應該先寫投資說明書，比起電影，應該先說數字。創作的自律性減少，避免危險的邏輯成為投資標準的趨勢正在固化。 當然，希望並沒有完全消失。2021年被廢除的“舞臺布置短片電影節”正在準備復活，獨立電影界仍在努力擠破狹縫，打開可能性。 年輕的導演們也在各自的位置上奮鬥。但現場的共同認識是，僅靠個人的努力很難恢復生態體系。 現在是重新制定新人導演體系的時候了。僅靠短期支援或壹次性公開招聘是不夠的。需要從企劃到出道後的連續支援體系。為此，以電影振興委員會為中心，應該同時具備為新導演開發劇本、籌集公共基金、咨詢海外電影節戰略等多層次的項目。當然，效果可能不會立馬顯現出來。但是，只有創作潮流延續下去，韓國電影的多樣性才能恢復，戛納的可能性才能重新打開。

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