SK生物科學時隔兩年在mRNA疫苗訴訟中抓住勝機. April. 18, 2025 07:36. by 崔致遠記者 jwchoi@donga.com. SK生物科學在針對莫德納（Moderna）提出的信使核糖核酸（mRNA）疫苗的國內專利無效審判中，時隔2年終於抓住了勝機。通過此次勝訴，正在開發mRNA疫苗及治療劑的國內生物企業的專利風險有望有所緩解。 17日，據制藥生物業界透露，上月韓國專利審判院在SK生物科學提出的莫德納變形mRNA國內專利無效審判中，做出了專利無效的判決。這距離2023年SK提出無效審判已經過去了2年。 成為問題的專利是將mRNA傳送到體內細胞所需的“甲基假尿甘”的用途專利。這不是只用於新冠病毒感染癥等特定疾病疫苗的技術，而是廣泛適用於mRNA治療劑及疫苗的技術。專利廳以莫德納申請的專利沒有達到認可壟斷專利權的程度為由，做出了無效判決。如果莫德納對此提出上訴，將通過專利法院和大法院做出最終判決。 國內生物業界對此次判決表示歡迎。因為相關技術被廣泛使用，開發mRNA平臺技術的企業都存在“專利風險”。國內某生物企業相關人士表示：“通過此次判決，在mRNA平臺國產化方面又向前邁進了壹步”，“現在國內開發的mRNA疫苗出口到東南亞、非洲等地也不會有什麽大問題。”在國內，SK生物科學正在開發與日本腦炎和拉薩熱病毒相關的mRNA疫苗、GC綠十字和ST Pharm則分別在開發與流感、新冠病毒相關的mRNA疫苗。

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