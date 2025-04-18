拋棄“穩定管理”責任，自己變成“不安之眼”的韓德洙. April. 18, 2025 07:35. . 以憲法法院贊成對代行總統職權的韓德洙的“憲法法官候選人提名暫停生效”申請爲契機，圍繞韓德洙是否參加大選（總統選舉）的“迷霧舉動”爭議進一步擴大。韓德洙沒有直接對憲法法院的決定表明立場，對自己的去留也保持沉默，國民力量黨內部也有人指出“他在國民之間製造了混亂”。 事實上，從韓德洙韓一段時間以來的面貌裏，很難找到在距離大選還剩不到50天的政府交替時期，公正管理選舉、維持國政穩定的代行總統權限者的責任感。韓德洙在彈劾被駁回後復出時表示“現在沒有左與右”“將遵從憲法和法律”，然後就採取了把前總統尹錫悅的親信提名爲屬於總統名額的憲法法官的昏招。眼看着“國民力量黨大選借調論”正在擴散，他卻沒有表明明確立場，繼續着訪問嶺南、湖南等大範圍活動。就連憲法法院作出了決定，他也沒有作出任何表態。 韓德洙自找的不信任必然會對關稅協商的可信度產生影響。即將於下週舉行的與美國政府的關稅談判，是不僅涉及經濟、貿易結構，同時也動搖國家安保框架的重大問題。如果沒有超越政派和理念的國民信任，是很難解決的課題。既然談判已經確保了90天的緩期期限，那麼就應由韓德洙代行體制邁出第一步，剩下40多天則由下屆政府接棒解決。在韓德洙“參選說”接連不斷的情況下，能把握最終談判方向的初期談判難免被疑政治意圖、國論分裂。有必要銘記，在世人的眼中，如果無視過渡期政府的界限，貪心過大急於求成，有可能破壞談判。 昨天進行的一項民意調查結果顯示，66%的人認爲韓德洙參加大選“不可取”，遠超24%的人認爲“可取”。特別是，77%的中立階層表示“不可取”。這反映了認爲韓德洙沒有履行穩定管理國政職責的輿論。再如此模糊處事，有可能使原本混亂的政局更加混亂。不要自己淪爲“不信任之眼”，作爲公正的選舉管理者、國政的穩定運營者、關稅談判的指揮者，恪盡本職，纔是代行總統權限的責任和道理。

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