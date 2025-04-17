“捷尼賽思的未來”電動化越野車和超跑在紐約首次亮相. April. 17, 2025 07:32. by 金在亨 monami@donga.com. 現代汽車旗下高端豪華品牌捷尼賽思（Genesis）在“2025紐約國際車展”開幕三天前，展示了提示品牌未來願景的兩款象征性車型。 捷尼賽思15日（當地時間）在美國紐約曼哈頓的“捷尼賽思之家紐約”首次公開了電動化越野運動型多功能車（SUV）“X Gran Equator Concept”和將從2026年開始投入耐力賽的“GMR-001 超跑（Hypercar）”的實際設計車型。這兩款車型分別象征著進軍未來Mobility和賽車運動的品牌的新挑戰。 X Gran Equator Concept是為追求冒險的顧客層準備的車輛。在普通道路和險地（On•Off Road）都可以穩定行駛。現代汽車集團全球設計本部首席設計官（CDO）兼首席創意官（CCO）盧克•東克沃爾克社長表示：“越野性能和捷尼賽思追求的奢華相協調，在實際越野行駛時，可以實現面對美麗自然的旅程。” 當天同時公開的GMR-001 超跑是捷尼賽思進軍耐力賽的信號彈。通過參加測試車輛性能極限的長距離耐力賽的該賽車，捷尼賽思計劃加強尖端技術和豪華品牌的地位。 該高性能賽車將依次參加2026年的“世界汽車耐力錦標賽（WEC）”、第二年的“WeatherTech SportsCar錦標賽（WTSCC）”。捷尼賽思計劃在這些大賽上投入適用品牌固有的兩排設計的安全賽車服。去年年末，捷尼賽思在阿聯酋（UAE）迪拜成立了賽車隊“捷尼賽思巖漿賽車”，並公布了進軍耐力賽的計劃。捷尼賽思巖漿賽車總監西裏爾•阿維特布爾表示：“今天公開的車型和賽車服對於車隊來說是重要的裏程碑”，“為即將面世的賽車做準備，將積累品牌的新傳統。” 這兩款車型將從18日開始在紐約“雅各布•賈維茨會議中心”舉行的國際車展上與捷尼賽思的主要車型壹起向大眾公開。

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