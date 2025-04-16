美國流行歌星“水果姐”佩裏：“將創作最棒的宇宙旅行歌曲”. April. 16, 2025 07:32. by 金允珍記者 kyj@donga.com. 亞馬遜創始人傑夫•貝索斯創辦的美國民間宇宙企業“藍色起源（Blue Origin）”成功完成了搭載流行歌手凱蒂•佩裏、貝索斯的未婚妻勞倫•桑切斯、CBS主持人蓋爾•金、電影制作人凱莉安•弗林、生物宇宙學研究者兼市民運動家阿曼達•阮、航空宇宙技術人員艾莎•布朗等6名女性的宇宙（太空）飛行。 據CNN等媒體報道，藍色起源的宇宙飛船“新謝潑德”於美國東部時間14日上午8時30分（韓國時間14日晚9時30分）左右在得克薩斯州西得克薩斯州發射升空，結束了約11分鐘的飛行後返回地球。這是繼1963年前蘇聯女宇航員瓦倫蒂娜•捷列什科娃獨自飛行後，62年以來首個全女性機組任務。 佩裏在飛行後留下了“宇宙旅行是最棒的”的感想。她強調說：“將把這壹經驗制作成歌曲。”佩裏在與同乘者壹起越過被稱為地球和宇宙界限的高度100公裏的“卡門線”體驗失重狀態的過程中，演唱了著名黑人歌手路易•阿姆斯特朗的《What a wonderful world》。對於沒有演唱自己歌曲的理由，她回答說，“此時此刻不屬於我。” 藍色起源沒有公開此次宇宙飛行的費用，只是表示“壹部分是免費搭乘的，壹部分是交了費用的”。同樣銷售民間宇宙飛行商品的英國宇宙企業“維珍銀河”正銷售人均約45萬美元（約6.435億韓元）的商品。

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