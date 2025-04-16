警方：“冒充反間諜司令部戒嚴文件的電子郵件是朝鮮黑客所爲”. April. 16, 2025 07:32. by 李相煥記者 payback@donga.com. 朝鮮黑客組織涉嫌在去年12月3日緊急戒嚴事件發生後，發送題爲“公開反間諜司令部起草的戒嚴文件”的假冒電子郵件，試圖竊取個人信息。 警察廳國家調查本部15日表示，朝鮮黑客組織從去年11月起到今年1月爲止，以竊取個人信息爲目的，向韓國17744人發送了126266封假冒電子郵件。他們在假冒郵件中表示，會告知今天的運勢、新年賀詞分析、局勢展望文件、著名歌手演唱會門票等相關信息。朝鮮發送的郵件種類有30多種，其中有聲稱“公開國軍反間諜司令部製作的戒嚴文件”的郵件。 收件人一旦點擊郵件上的鏈接，就會連接到朝鮮黑客組織創建的假門戶網站。如果將假網站誤認爲是自己使用的Naver、谷歌等門戶網站，輸入用戶名和密碼，相關賬戶信息就會轉移到朝鮮。實際上，收到電子郵件的人中，有120人通過鏈接登錄釣魚網站，被竊取了個人信息。 據調查，朝鮮黑客組織爲了傳送大量電子郵件，借用了15個韓國服務器。包括從發送電子郵件到閱覽收件人、連接釣魚網站、掌握個人信息輸入與否等，他們還把多種自動程序用於犯罪活動。據悉，此次電子郵件接收者中包括韓國統一、安保、國防、外交領域的政府機關從業人員、研究者、媒體人士等。其中一部分人過去也曾受到過朝鮮的黑客攻擊。 警方查獲並分析了用於犯罪的服務器，發現過去朝鮮在黑客攻擊事件中使用的服務器此次被再次使用，犯罪源頭IP地址位於中國遼寧省與朝鮮交界處。服務器記錄上留下了朝鮮式詞彙使用的痕跡，例如，將信息通信用語“端口”稱爲“浦口”，把“網頁”稱爲“頁面”，把“動作”稱爲“啓動”等。警方人士叮囑：“要注意不要點擊不明發送者的電子郵件上的附件和鏈接。設定第二階段認證和定期變更密碼等，也有助於預防損失。”

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