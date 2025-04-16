30多歲女乘客在準備從濟州島起飛的飛機上打開逃生門……“因為郁悶”. April. 16, 2025 07:31. by 濟州=宋恩範記者 seb1119@donga.com. 在準備起飛的飛機上，壹名乘客試圖逃生，門被打開，緊急逃生滑梯被打開。警方以違反《航空保安法》的嫌疑逮捕了患有幽閉恐懼癥的30多歲女性乘客。 據韓國機場公社濟州機場和濟州機場警察隊15日透露，當天上午8時5分許，原定從濟州飛往金浦的首爾航空RS902航班（乘客202人、乘務員7人）啟動了緊急逃生滑梯。飛機沿著柔道行駛在跑道上時，壹名30多歲的女乘客突然沖向緊急逃生門，打開了門。隨著緊急滑梯的展開，飛機立即停在了原地。 經確認，該女性在開門前還與試圖制止自己的乘務員發生了肢體沖突。目擊當時情況的乘客說：“年輕女子突然解開安全帶，向緊急門跑去”，“之後砰的壹聲還冒出了煙，所有人都陷入了混亂。”被乘務員和乘客制服的女性作為現行犯被逮捕，移交給了機場警察隊。 因此次事故，乘客們在機內停留了2個多小時。飛機被牽引車拖到濟州機場西側停機坪接受了安全檢查。飛機在當天下午2時28分左右起飛，比原定時間晚了6小時28分。 被捕的女性在接受警方調查時陳述說：“因為患有幽閉恐懼癥，所以懷著郁悶的心情打開了門。”據警方透露，實際上因幽閉恐懼癥正在醫院接受治療的事實也被確認。警方計劃，對懷疑患有精神疾病的該女性，在得到監護人的同意後將其送入醫院。。 另外，2023年5月，從濟州出發在大邱機場著陸的韓亞航空客機上，也曾發生過壹名乘客打開緊急逃生門的事件。該乘客在二審中以違反《航空保安法》等嫌疑被移交審判，被判處有期徒刑3年，緩期5年執行。

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