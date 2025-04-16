一出生就負債2300萬韓元……爲何沒有減少債務的公約？. April. 16, 2025 07:31. . 現在，在韓國出生的瞬間，就要揹負2300萬韓元的國家債務。如果把上週政府公佈的國家債務除以居民登記人口數，就會出現每個國民需要償還的國家債務。以去年底爲基準，是每人2300萬韓元。10年間翻了一番以上。國家債務是中央政府和地方自治團體直接承擔償還義務的債務。雖然最終是需要子孫後代們一直償還的債務，但從2020年起正在急劇增加。 曾對文在寅政府“散漫型財政運營”提出質疑的尹錫悅政府也沒有大幅減緩國家債務的增速。尹錫悅政府的國家債務增加204萬億韓元，增量雖然少於文在寅政府時期，但比李明博、朴槿惠政府時期要多。尹錫悅政府3年的國家債務增幅甚至超過了李朴時代的5年和4年。2022年一年間增加的國家債務，部分原因是制定當年預算的文在寅政府，但從5月起負責國家財政的是尹錫悅政府。 尹錫悅政府不斷高喊財政健全性，但最終只是說說而已。最好的例子就是“財政準則”。財政準則的核心是將財政赤字幅度控制在國內生產總值的3%以內，這是尹錫悅政府的國政課題之一。尹錫悅還要求國會處理財政準則法制化法案，聲稱“把因散漫支出無法承受的痛苦推卸給未來一代是對未來一代的剝削”。但尹錫悅政府上臺後，一次也沒有遵守過財政準則。 爲了管理國家債務而減少政府支出，今年也不容易。要想拯救內需，政府需要追加12萬億韓元的補充預算。另外，舉行原本沒有計劃的總統選舉也需要更多的國家資金。選舉結束後，爲了兌現公約，又要大舉花錢。共同民主黨前代表李在明表示，將確保至少5萬個人工智能學習和運算所必需的圖形處理器（GPU）。據推算，購買和運營5萬個最新型圖形處理器需要花費3.5萬億韓元以上。國民力量黨從2月份起接連出臺了對小工商業者的現金性支援政策。 把國家的錢花在需要的地方，沒有人會責怪。但是，一再出現沒有長期計劃、用了再說的行爲是個問題。3年前大選時，政界爲了拉票出臺了很多民粹主義政策。其中朝野雙方都承諾的“士兵月薪200萬韓元”如實反映在了預算中。對於青年們來說，這是一件令人高興的事情。但有人指出，錢被用於改善初級軍官待遇，引進尖端武器的資金減少，歪曲了財源分配。 在今後40多天的大選競爭中，會發表很多公約。政界爲拉攏選票而進行的民粹主義競爭不能像上次大選時一樣發展下去。最重要的是，國家財政狀況比3年前更加惡化。連屬於“子彈”的稅收也連續兩年爆出缺口，今年也很緊張。候選人應該同時提出如何管理國家債務的計劃和實行計劃。雖然不能減少國債的絕對規模，但還是要放慢增速。輕視國債分量的政治沒有未來。

한국어