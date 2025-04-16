美國：“先談會有利”……要防止因急於求成而遭受“一站式購物”. April. 16, 2025 07:31. . 主導美國特朗普政府貿易談判的財政部長斯科特·貝森特表示，下週將與韓國開始談判。他還說：“首先行動的國家會有好處。”韓國政府也有意積極應對。但也有不少人擔心，如果完全被想盡快取得成果的美方節奏帶着走，韓國將會做出超出必要的讓步。 貝森特14日公佈與韓國的談判日程，並表示：“通常最先達成協議的人才能達成最好的協議。將視各國帶來什麼再開始談判。”同一天，代行總統職權的韓德洙也表示：“將組成以產業通商資源部長爲中心的談判團，推進儘快訪美，正式着手談判。” 最近，特朗普總統正在催促與韓國、日本、英國、澳大利亞等盟國進行談判。美國認爲，需要美國“安全保護傘”的同盟國，會比只考慮經濟得失的其他國家更容易得到更多的讓步。更何況，美國採取的是“高姿態”，是先拿到各國提出的談判方案看看後再做決定。 就算在同盟國中，韓國也處於弱勢地位。去年韓國出口的五分之一來自美國，經濟增長的95%依靠出口。雖然推遲了90天，但韓國的25%相互關稅率是同盟國中最高的。韓國也不能像中國、歐盟那樣徵收報復關稅，或者與其他國家共同應對來拖延時間。 儘管如此，韓國拿出全部籌碼、一心期待美國“善待”，也不是明智的談判戰略。如果將駐韓美軍駐紮費用等安保懸案和貿易、經濟問題包含在一攬子計劃中，稍有不慎就會爲美國所希望的“一站式購物”鋪路。韓國參與阿拉斯加液化天然氣項目，相比投資額成功可能性較低，因此不能在沒有進行精密研究的情況下草率接受。 隨着美國物價、國債利率暴漲、股市不安等加劇，特朗普推遲了智能手機、電腦、半導體的關稅徵收時間。他甚至透露出調整汽車零部件關稅的可能性等，談判環境正在不斷變化。韓國首先要調整呼吸。應該從造船合作、擴大購買美國產能源等美國迫切希望、韓國也需要的東西入手慢慢解決。

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