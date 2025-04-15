NCT WISH：“激動的初戀感情，清涼地唱歌”. April. 15, 2025 07:46. by 史智媛記者 4g1@donga.com. “《poppop》是壹首讓人記憶深刻的歌曲。因為是描寫心動愛情故事的歌曲，所以歌詞也很美。” 10日，記者在首爾龍山區某攝影棚見到了SM娛樂6人男子組合NCT WISH（成員是溫、陸、勇誌、栽喜、遼、咲哉）。他們這樣解釋了11月14日下午6時公開音源的第二張迷妳專輯《poppop》。同名主打歌《poppop》是融合清涼感性的舞蹈pop。將“初戀”的新穎感演繹得淋漓盡致。 NCT WISH是去年2月出道的日本本土化跨國男子組合。6成員中有4名是日本人（陸、勇誌、遼、咲哉），2名是韓國人。“NCT U”、“NCT 127”等在SM先出道的多個“NCT”子組合中也是“老幺”。 NCT WISH維持NCT特有的“NEO（新）”色彩，將“清涼”作為組合主力主題。隊長是溫說：“因為是在活動1周年之際發行的第二張迷妳專輯，所以真的很激動”，“成員們經常說‘以去年壹年學到的東西為基礎，今年應該能做得更好’。” 2002~2007年出生的成員們為了唱出初戀的感情，紛紛表示：“腦海中想起粉絲俱樂部‘NCTzen’。”栽喜說：“演出時，從‘Czennie（NCTzen的愛稱）’們望著我們的眼神中感受到了粉絲們的喜愛。每當看到‘謝謝為我們唱歌’等感人的標語時，總是覺得‘要努力了’。” 專輯中收錄了以沒能及時傳達給喜歡的人而融化掉的巧克力為素材的《Melt Inside My Pocket》、折疊1000只千紙鶴來表達心意的告白頌《1000》等6首多姿多彩的表現初戀的歌曲。 日本成員來往於韓國和日本進行活動，韓語實力也大幅提高。遼說：“出道後和成員們經常聊天，韓語實力確實有所提高。” NCT WISH包括出道單曲《WISH》在內的3張專輯累計銷量超過了200萬張。截至13日，此次專輯《poppop》的預售量為121萬張，刷新了自身最高紀錄。栽喜笑著說：“去年的目標是‘東京巨蛋公演’，但今年還想舉辦‘世界體育場巡演’。” “如果我們加油，（世界巡演的夢想）應該會實現吧。我們會努力的！”（咲哉）

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