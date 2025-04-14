95場比賽之後終奪冠， “四年級生”金敏珠贏得出道後首勝. April. 14, 2025 07:45. by 金正勛記者 hun@donga.com. 此前壹直默默無聞的韓國女子職業高爾夫（KLPGA）巡回賽四年級生金敏珠（23歲•人名音譯下同）在本賽季第3場比賽中取得了職業出道以來的第1場勝利。該大賽在本賽季首次舉行，因此她也同時登上了“首屆冠軍”的寶座。 13日，金敏珠在慶北龜尾市高爾夫區善山（72桿）舉行的KLPGA巡回賽iM金融公開賽最後壹輪第4輪比賽中，抓下6支小鳥球，吞下1個柏忌，打出了低於標準桿5桿共67桿的成績。金敏珠最終以低於標準桿15桿共273桿的成績，3桿優勢戰勝了方信實（21歲）和朴珠英（35歲）等排名並列第2位的選手，獲得了冠軍。該大賽在本賽季首次舉行，金敏珠獲得了首屆冠軍。金敏珠說：“平時內心想法比較多，今天其實也有很多想法，但帶著‘結果已經定下來了。只做我能做的’的想法，努力清空自己的內心”，“能夠清空自己的內心，像‘首次奪冠’這個禮物壹樣的事情自然而然地來到我身邊，感到很幸福。” 金敏珠以單獨第5名的成績落後方信實和朴珠英等並列第1位的集團2桿迎來最後壹天比賽，她從1號洞（4桿）開始抓下小鳥球，追趕領先集團。平靜地減少桿數的金敏珠在9號洞（5桿）在距離旗桿約19米遠的地方壹切入球，擒獲小鳥球，與方信實壹起並列排在第壹位，之後她在10號洞（5桿）也連續擊出小鳥球，上升到了單獨領先的位置。壹直保持領先位置的金敏珠在17號洞（3桿）錯失距離約2.8米的推桿，犯下柏忌，但在18號洞（5桿）第3桿打到球洞旁邊46厘米處，成功抓住小鳥球，最終確定了冠軍。金敏珠說：“今天我的鐵桿擊球非常好，無論是球道還是障礙區，距離都很合適，所以有很多小鳥球機會，這是奪冠的秘訣”，“雖然在17號洞錯保帕推桿時有些遺憾，但因為我已經盡了全力，所以笑著過去了。” 金敏珠2022年首次出道KLPGA巡回賽，此前壹直都是不為高爾夫球迷所熟知的近乎無名的選手。因為被李藝媛（22歲）、尹伊娜（22歲）等大型明星出道同期們排擠，沒能讓粉絲們知道自己的名字，之前也沒有獲得過冠軍。截止到當天，金敏珠在KLPGA巡回賽上共參加了94場比賽，僅獲得過壹次亞軍，這是她的最好成績。但當天她取得了出道後的首場勝利，讓觀眾們切實地意識到了自己的存在感。金敏珠笑著說：“本賽季的目標是贏得出道後的首場勝利，但是要比想象中更快地奪冠，所以這下要修改目標了”，“現在的手機已經用了很久了，所以和媽媽說過如果奪冠的話會換新手機，終於可以換了。哈哈！”

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