特朗普在白宮摘下奧巴馬肖像畫，掛上自己“險遭暗殺”畫. April. 14, 2025 07:44. by 金寶拉記者 purple@donga.com. 美國總統特朗普摘下掛在白宮大廳的前總統奧巴馬的肖像畫，掛上了描繪自己去年7月在賓夕法尼亞州巴特勒遊說時遭到槍擊後高喊“戰鬥”情景的畫。美聯社等媒體評價說：“美國總統的肖像畫大部分在卸任後都會掛在白宮。在沒有事先預告的情況下，清理前任總統的肖像畫，並在那裏展示現任總統的畫實屬罕見。” 美國白宮當地時間11日通過社交媒體“X”表示，“白宮將展示新的藝術作品”，並公開了特朗普畫代替奧巴馬肖像掛在玄關大廳的視頻。就奧巴馬的肖像畫突然消失一事引發的爭議，白宮新聞局局長史蒂芬•成（音）通過“X”表示：“奧巴馬的肖像畫只是被移到了幾英尺遠的地方。”他還寫道：安靜點，傻瓜。”美聯社也報道說，奧巴馬的肖像畫仍在大廳裏。 傳統上，美國總統們把前任總統的肖像掛在白宮大門大廳，而前總統的肖像則搬到別的地方掛着。另外，現任總統邀請肖像畫的主人公前總統到白宮參加肖像畫公開活動也是慣例。 因此，小布什和奧巴馬曾分別邀請比爾•克林頓和老布什訪問白宮，並公開了肖像畫。但與前任奧巴馬關係不好的特朗普在執政第一期並沒有舉行相關活動。他還把老布什和克林頓的肖像畫摘下來送進了庫房。此次被移走的奧巴馬的肖像畫是拜登時期展示過的。當時拜登還邀請奧巴馬伕婦，在2022年舉行了肖像畫公開活動。 也有人預測，特朗普將以展示“巴特勒槍擊場景畫”爲契機，更加積極地在白宮設置包含自己象徵性形象的畫作或雕塑。特朗普已經在白宮辦公室前把因涉嫌不服2020年大選失敗而被起訴、出席檢察機關時的存檔照加上金色相框掛在牆上。

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