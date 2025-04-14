在越南生產一半手機的三星，因關稅豁免鬆了一口氣……半導體產業面臨緊張局面. April. 14, 2025 07:44. by 朴賢益記者 beepark@donga.com. 隨着美國特朗普政府把智能手機、電腦等排除在對等關稅徵收對象之外，出口相關產品的韓國企業暫時感到安心。但是，自當地時間2日公佈對等關稅後，僅過10天就推出了豁免事項，政策缺乏一貫性，而且仍然存在按品種徵收關稅的風險，因此不確定性始終沒有得到解決。 據財界13日透露，三星電子在越南製造智能手機總產量的50%左右，並出口到美國。此前擔心美國對主要生產地越南征收高達46%的對等關稅，導致三星電子的美國事業會縮小，但隨着此次對等關稅豁免措施，減輕了這一負擔。 有分析認爲，特朗普政府之所以排除智能手機等部分產品的對等關稅，是因爲蘋果和英偉達等美國企業受到的打擊相當大。美國去年從海外進口了價值515億美元（約合73.5萬億韓元）的智能手機，其中81%（417億美元）是從中國進口的。 隨着智能手機和電腦也被排除在對等關稅徵收對象之外，韓國半導體業界的反應是鬆了一口氣。去年美國“電腦及類似裝置”部門的進口額爲1414億美元，約爲智能手機的3倍。如果美國智能手機及個人電腦市場因高關稅而萎縮，三星電子和SK海力士生產的存儲器半導體也將受到不小的打擊。 半導體業界相關人士表示：“供應給智能手機、電腦的通用半導體通過此次關稅豁免措施減輕了負擔。不過，半導體還存在品種關稅風險，因此還不能掉以輕心。”就半導體產品關稅問題，美國總統特朗普在接受記者採訪時表示，“週一（14日）將給出答覆。會非常具體。” 預計，半導體品種關稅負擔越大，在韓國和中國等地設有主要製造基地的韓國半導體企業的供應網轉移壓力就越大。上個月，臺積電宣佈在美國追加投資1000億美元，三星電子、SK海力士對美投資的壓力也越來越大。此前，兩家企業在拜登政府時期分別宣佈了370億美元和38.7億美元規模的投資計劃。 去年韓國半導體出口額中，美國所佔比重爲7.2%。不直接銷往美國，在臺灣或馬來西亞等地經過後加工後銷往美國的規模也相當大，因此進入美國關稅影響圈的數量更多。臺積電將SK海力士的高帶寬存儲器引進臺灣，製造人工智能加速器，送往美國就是代表性的例子。 此外，宣佈免除關稅的智能手機、筆記本電腦等產品，也難以排除特朗普政府今後以其他類型重新適用關稅的可能性。財界相關人士表示：“特朗普政府的政策每時每刻都在變化，而且生產基地也不能在一夜之間轉移，因此只能繼續密切關注。只有在確定政策的具體方向、消除一定程度的不確定性後，才能採取應對措施。”

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