吳世勳宣佈不出馬、劉承旼宣佈不參加黨內競選，國民力量黨大選構圖混亂. April. 14, 2025 07:44. by 崔慧玲記者、尹多彬記者 herstory@donga.com、empty@donga.com. 在距離6月3日總統大選還有50天之際，多名主要大選候選人接連不參加競選，圍繞競選規則的矛盾正在成爲大選局面的新變數。在國民力量黨內部，贊成彈劾前總統尹錫悅的首爾市長吳世勳不參加競選，前議員劉承旼宣佈不參加黨內競選，競選格局陷入了混亂。共同民主黨就有利於前代表李在明的競選方式，黨內非李在明派系表示反對等，內訌正在持續。 吳世勳12日召開記者會表示：“爲了從非正常回歸正常化，將發揮白衣從軍的作用。在國民力量黨內，誰也不能擺脫尹錫悅政府失敗的責任。”有分析認爲，在尹錫悅被彈劾後，國民力量黨的支持率始終未能擺脫停滯狀態，這種情況下，黨內出現了推舉代行總統職權的國務總理韓德洙出馬的主張，因此他突然宣佈不參加競選。劉承旼13日表示，“（我黨）大選失敗已成定局，對失敗後執着於既得權的樣子感到憤怒”，宣佈不參加國民力量黨的競選。這是對競選輿論調查中包含只有國民力量黨支持層和無黨派層參加的“防止逆向選擇”條款表示抗議。不過，劉承旼方面保留他退出國民力量黨後以無黨派身份參選的可能性。 共同民主黨決定在此次大選競選中，以權利黨員投票和普通國民輿論調查各體現50%的方法，選出最終大選候選人。一直要求“國民選舉人團”的非李在明派系候選人表示強烈反對。京畿道知事金東兗表示，“正在走向毫無意義的陪襯競選”，前議員金斗官表示，“將深思參與‘大選候選人反正是李在明’競選意味着什麼”，暗示了不參加競選的可能性。同屬共同民主黨的前慶尚南道知事金慶洙13日宣佈參加大選。他說：“將把行政首都完全遷往世宗市。”

한국어