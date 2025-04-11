尹錫悅將於今日離開總統官邸，搬往瑞草洞私宅. April. 11, 2025 07:31. by 申나리 journari@donga.com. 前總統尹錫悅計劃11日離開位於首爾市漢南洞的總統官邸，搬到位於瑞草洞的私宅。這距離憲法法院的罷免決定為時一周。前總統的警衛力量即將組建完成，尹錫悅也將在本周末內完成搬遷至瑞草洞私宅，預計今後會在首都圈內另覓住所。 據總統室和總統警衛處10日透露，尹錫悅和夫人金建希在完成搬離準備工作後，預計將於11日下午搬出官邸。他們的部分物品已經搬到瑞草洞私宅，私宅的檢查工作也已結束。尹錫悅夫婦在官邸飼養的11只貓狗也將一起搬遷。 此外，一支由40人組成的前總統警衛隊也已組建完成，將負責保護尹錫悅。據報道，一直負責總統官邸的三級警衛部長將擔任警衛隊長。根據《總統警衛法》，即使總統被罷免，也將保留與警衛和警備相關的禮遇。警衛時間縮短為5年，但可延長一次，最長不超過10年。因為尹錫悅目前的私宅是高層建築，不僅不便於警衛，也會給居民帶來不便，伴侶動物也需要生活空間，考慮到種種因素，尹錫悅夫婦正在考慮不久後搬到首都圈內一獨棟別墅的方案。 據悉，尹錫悅在離開官邸時有可能向支持者們打招呼。有猜測稱，他會走到車外，低頭或揮手向支持者表示感謝。8年前前總統朴槿惠在彈劾案宣判56小時後離開青瓦臺前往三成洞私宅時，在車上向支持者揮手致意。 在搬離官邸之前，尹錫悅一直在會見考慮出馬競選總統的國民力量黨議員，並與此前自己的支持者見面。一直反對彈劾尹錫悅的韓國史講師全漢吉（音）10日在自己成立的媒體“全漢吉新聞”上寫道：“尹前總統在即將搬離官邸前，為了向我表示感謝和安慰，叫我前往，我前一天去了總統官邸。” 據全漢吉透露，尹錫悅在見面中表示：“我不在乎坐牢或死亡，但我們的人民怎麽辦，年輕一代怎麽辦。去年冬天的三個多月裏，數千萬年輕人和市民站在冰冷的柏油路上高呼‘反對彈劾’和‘捍衛自由民主’，我覺得對不起他們，夜不成眠。”

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