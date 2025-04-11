特朗普也受到驚嚇的關稅逆風，“除了中國，推遲90天”. April. 11, 2025 07:31. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 美國總統特朗普當地時間9日通過True Social表示，將對除中國以外的其他國家征收的各國相互關稅推遲90天。這是自前壹天適用該關稅後約13個小時內按下“暫停”按鈕。相反，對中國的關稅率從原來的104%提高到125%。 據分析，特朗普總統作出這壹決定是出於，最近美國股票、國債、美元價格大幅下跌等“關稅轟炸”帶來的負面影響增大後，為了收拾殘局，“分開解決”霸權競爭國中國和其他國家。華盛頓外交消息靈通人士分析稱：“強調對中國‘牽制’，對其他國家‘協商’的基調，試圖穩定金融市場，集中攻擊主要敵人中國。” 特朗普在宣布暫緩關稅後，在白宮舉行的活動中表示：“國債市場非常棘手。昨晚看了（國債市場），人們有點不安。”這實際上承認了國債價格下降對此次延期決定產生了很大的影響。推遲的最終決定時間是“今天壹大早”。這可以解釋為，由於針對全世界的關稅炸彈的副作用，金融市場等地的警告聲迅速增大，因此急忙調整了速度。《華爾街日報》評論說：“隨著股票、債券市場的暴跌和企業首席執行官、議員、外國首腦的壓迫，總統退了壹步。” 特朗普就進壹步提高對中國關稅率的背景解釋說：“中國壹直無視世界市場。”但是，當記者問及“是否計劃對中國追加提高關稅”時，他回答說，“經過非常精密的計算，設定了（關稅率）。沒有再提高的計劃。”他接著表示，“中國國家主席習近平是我的朋友，我喜歡他”，打開了談判的可能性。 也有分析認為，這可能是特朗普總統特有的“瘋狂的施壓（Madman's Maximum Pressure）”戰略。也就是說，故意做出不可預測的行動，引發對方的混亂，然後引導談判走向有利美國的方向。 美國推遲相互關稅的消息傳出後，亞洲股市大幅上漲。韓國綜合股價指數比前壹交易日上漲6.60%，以2445.06點收盤，日經225指數上漲9.13%，以34609.00點收盤。臺灣和香港股市也比分別前壹天上漲9%和2%左右，被排除在關稅延期對象之外的中國大陸股市也呈現出弱平穩勢頭。在首爾外匯市場，韓元兌美元的匯率比前壹天下降27.7韓元，以1456.4韓元收盤。

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