穿著白色球童服和爸爸壹起擊球…大師賽成為慶典現場. April. 11, 2025 07:31. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 雖然距離“決戰日”還有壹天，但9日（當地時間），奧古斯塔國家高爾夫俱樂部笑聲不斷。因為美國職業高爾夫（PGA）巡回賽本賽季首場大滿貫賽事—大師賽的傳統活動“三桿洞競賽”在慶典氛圍中舉行。從1960年開始，每年在大賽開幕前壹天舉行的三桿洞競賽是象征大師賽的活動。 三桿洞競賽將在高爾夫球場內另外設置的9個標準桿為3桿的球洞進行。參賽選手的家人、戀人、熟人等作為球童出場，偶爾還會親自擊球。 沒有義務參加。盡管如此，選手們還是翹首以盼能夠制造回憶的此次活動。100碼左右的球洞難度並不高。據說，三桿洞競賽場地設計企劃剛出臺時，部分高爾夫俱樂部會員甚至嘲笑說這是“兒童用場地”。 這次活動的主角是孩子們。選手們的兒子和女兒們穿著可愛的白色球童服，努力像爸爸壹樣打出漂亮的擊球。2015年大師賽冠軍喬丹•斯皮思（32歲•美國）的兒子薩米（4歲）當天在2號洞用壹號木開球，采用交叉握桿法，將球擊出約30碼，落在球道中央。2023年大賽冠軍得主瓊•拉姆（31歲•西班牙）的兒子凱帕（4歲）用腳踢高爾夫球，引發了現場壹陣笑聲。看到這壹情景，拉姆說：“未來的足球明星兒子，既然如此，踢向洞口怎麽樣？” 兒子（安）秉勛（34歲）也和妻子、兩個子女壹起享受了三桿洞競賽。最近開始學習高爾夫的孫子善宇（5歲）在爸爸的註視下努力推桿。 在大賽即將到來之際，需要集中進行狀態管理的選手們在開賽壹天前享受這樣的活動，這是大師賽獨有的特點。與女兒波比（5歲）壹起參加三桿洞競賽的羅裏•麥克羅伊（36歲•北愛爾蘭）也露出了“爸爸微笑”。只要奪得大師賽冠軍就能實現職業生涯全滿貫的麥克羅伊表示，“度過了愉快的下午，現在將好好休息，準備大師賽第壹輪比賽。” 天亮後，95名參賽選手將忘記昨天的回憶，投入到激烈的擊球對決中。值得慶幸的是，麥克羅伊和秉勛都沒有在三桿洞競賽中奪冠。歷屆三桿洞競賽冠軍在同年獲得大師賽冠軍，成為“綠色夾克”主人公的事例至今沒有人能做到。

한국어