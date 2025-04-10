SK海力士DRAM市場占有率首次躍居世界第壹. April. 10, 2025 07:41. by 朴鐘敏記者 blick@donga.com. 有分析稱，SK海力士在世界DRAM市場的占有率超過三星電子，躍居首位。 9日，據市場調查企業Counterpoint Research數據顯示，今年第壹季度（1~3月）在世界DRAM市場上，SK海力士以銷售額為準，占有率為36%。三星電子和美國美光分別以34%和25%緊隨其後。這是SK海力士首次登上DRAM市占率第壹位。 據調查，SK海力士在高帶寬存儲器（HBM）領域的市場占有率為70%，占據壓倒性優勢。Counterpoint Research責任研究員崔正九（音）表示：“（SK海力士的）此次成果是重要的裏程碑，在HBM需求不斷增長的市場中，SK海力士成功供應DRAM。” HBM是將高性能DRAM多層堆積而成的。雖然數據處理能力比普通DRAM高很多，但很難制造，而且價格昂貴。SK海力士首次成功開發HBM的2013年，市場需求微乎其微，但最近得益於人工智能（AI）熱潮，需求正在劇增。因為根據用於AI學習的高性能圖像處理裝置（GPU）的運算速度儲存信息後可以提取的存儲器半導體就是HBM。SK海力士目前向英偉達（NVIDIA）等主要顧客公司供應商用化的最新產品HBM3E（第五代）產品。有評價認為，在第六代HBM4的開發上SK海力士也處於領先地位。 據Counterpoint Research預測，至少在今年第二季度（4~6月）之前，SK海力士將擴大市場占有率。有分析認為，在美國引發的關稅戰爭余波的影響下，AI數據中心的構建也在增加，因此HBM市場受到的沖擊相對較小。

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