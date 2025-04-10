美國智庫：“在南浦發現朝鮮建造的140米長最大規模軍艦”. April. 10, 2025 07:41. by / /. 據悉，就最近駐韓美軍部分對朝核心防空戰鬥力“愛國者”炮臺被抽調到中東地區一事，韓國軍方要求美國國防部在韓國部署可以補充或代替這一缺陷的戰鬥力。韓國軍方內外正在討論把部署在美國本土或駐日美軍基地的防空戰鬥力（攔截導彈）或空軍戰鬥力（戰鬥機）在韓國循環部署一段時間的方式填補“愛國者”戰鬥力空白的方案。 ● “以接受臨時循環部署爲條件，請求補充或代替戰鬥力” 據多名政府消息靈通人士9日透露，美國國防部今年2月底至3月初向韓國軍方提出調用方案，計劃在一定時期內抽調駐韓美軍正在運用的10多個“愛國者”（PAC-2、PAC-3）炮臺中的兩個左右前往中東地區。經過約3-6個月的時間，美方提出“暫時循環部署‘愛國者’炮臺”的要求，韓美軍方根據相關程序和規定，經過協商予以了批准。 屬於地對空攔截導彈的駐韓美軍“愛國者”戰鬥力部署和運用於漢弗萊斯營（平澤美軍基地）所在的京畿道平澤和烏山等主要美軍基地。它負責在發生緊急情況時，從朝鮮的核導彈攻擊中保衛駐韓美軍司令部和駐韓美國空軍戰鬥力。駐韓美軍的“愛國者”戰鬥力是在15-40公里高空攔截朝鮮導彈的下層防禦體系的核心戰鬥力。它與部署在慶尚北道星州的“薩德”（末段高空區域防禦系統，攔截高度40-150公里）、韓國軍隊的“天弓-2”（攔截高度15-20公里）等一起，構成了韓美聯合防空網。 韓國國家安保室的一名消息靈通人士表示：“韓國軍方以接受駐韓美軍‘愛國者’戰鬥力的‘暫時循環部署’爲條件，向美方提出了在韓國展開補充或替代戰鬥力的方案。據我所知，目前韓美軍方正在進行相關討論。”也就是說，韓美軍方正在採取後續措施，最大限度地減少因向海外抽調駐韓美軍核心防空力量而可能引發的對朝防禦態勢減弱或戰鬥力空白的憂慮。另一消息人士表示：“補充或替代戰鬥力的種類可以是‘愛國者’攔截導彈等防空戰鬥力，也可以是空軍戰鬥機等其他種類的武器系統。”這意味着，不侷限於同類武器體系，駐韓美軍正在研究部署能夠維持對朝防禦態勢最佳狀態的多種補充和替代戰鬥力的方案。 過去也有過因駐韓美軍戰鬥力被抽調海外而部署補充戰鬥力（橋接能力）的事例。李明博政府時期的2009年，美國把駐韓美軍的一個阿帕奇攻擊直升機大隊（20多架）轉至阿富汗，同時從美國本土循環部署F-15、F-16戰鬥機、A-10攻擊機等，最大限度地減少了戰鬥力空白。 ● “駐韓美軍抽調海外將更加頻繁，規模也將擴大” 韓國軍方內外很多人分析說，特朗普政府向海外抽調駐韓美軍戰鬥力的規模和頻率很有可能進一步擴大。最近，美國國防部制定了以阻止中國入侵臺灣和防禦美國本土爲最優先，盟國主導遏制朝鮮、俄羅斯等威脅爲內容的內部方針，這也加重了上述分析的力度。 部分人擔心，不能排除特朗普政府利用駐韓美軍抽調到海外，把它作爲向韓國政府施壓增加防衛費分攤額的手段的可能性。韓國政府消息人士表示：“此前，韓美兩國一致有着共識，不能因向海外抽調駐韓美軍戰鬥力而導致對朝鮮防禦態勢出現空白。我認爲，特朗普政府也不會以過度削弱駐韓美軍對朝鮮遏制力的程度強行向海外抽調戰鬥力。”

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