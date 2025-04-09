擅自拍攝韓空軍戰鬥機的10多歲中國青少年的“父親是公安”. April. 09, 2025 07:48. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 據悉，最近在京畿水原空軍第10戰鬥飛行團附近擅自拍攝我軍戰鬥機而被揭發的中國高中生A某等2人早前在平澤烏山空軍基地也擅自進行了拍攝。這實際上是在收集有關韓美空中戰鬥力運用情況的情報。當局還確認了A某的父母是中國公安這壹點，正在集中調查是否存在對共疑點等。 據韓國安全部門8日透露，上月18日持旅遊簽證入境韓國的兩名中國高中生在烏山空軍基地附近拍攝了美軍戰鬥力等。他們於上月21日前往第10戰鬥飛行團附近，用手機和DSLR相機擅自拍攝正在起降的我軍戰鬥機，因居民報警而被警方逮捕。 警方以違反《軍事基地及軍事設施保護法》的嫌疑對他們進行了刑事立案，並禁止他們出國。另外，警方認為他們“有拍飛機照片的興趣”的陳述可信度較低，正在調查是否存在對共疑點等。 此前的上月29日，拉攏現役軍人收集軍事機密和非公開資料的中國人壹夥中的行動負責人被捕。被他們收買的壹名士兵移交了刊登在軍隊內部網上的韓美聯合演習進行計劃等。去年11月，用無人機拍攝國家情報院建築物的中國人被捕。入境當天，他來到國情院附近的獻仁陵放無人機，在接受警方調查時表示“因為對世界文化遺產很感興趣，所以拍攝了獻仁陵”，否認了犯罪嫌疑。 去年6月，用無人機非法拍攝進駐釜山的美國航空母艦的3名中國人被捕，今年1月，用無人機擅自拍攝相當於國家重要設施最高等級（甲級）的濟州國際機場的中國人也遭到揭發。

한국어