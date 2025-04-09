得益於蓋樂世S25和儲存器銷售好勢頭，三星電子第壹季度營業利潤達6.6萬億韓元. April. 09, 2025 07:47. by 韓載熙記者 hee@donga.com. 三星電子今年第壹季度（1~3月）的營業利潤超過了市場期待值，達到6萬億韓元。業界分析認為，推出新智能手機的移動經驗（MX）事業部負責全體營業利潤的60%左右，提高了業績。個人電腦或智能手機中通用半導體的需求增加也為業績改善助了壹臂之力。 ●第壹季度營業利潤比預計增長33% 三星電子8日公布，以合並為準，今年第壹季度的營業利潤暫時統計為6.6萬億韓元。雖然與去年第壹季度相比減少了0.15%，但與去年第四季度（10~12月）相比增加了1.69%。結束了自去年第三季度（7~9月）以後持續兩個季度的負增長趨勢。 金融信息企業FnGuide統計的三星電子第壹季度的營業利潤平均值當初為4.9613萬億韓元，但比當初高出約33%。業界認為，第五代高帶寬存儲器（HBM）的供貨被推遲，電視及家電領域與中國企業的競爭加劇，第壹季度三星電子的業績將惡化，但三星電子克服了這種憂慮，取得了不錯的成績。 三星電子第壹季度的銷售額為79萬億韓元，比去年同期增長了9.84%，比前壹季度增長了4.24%。這是以第壹季度為準的歷史最高銷售額，從整個季度來看，也是繼去年第三季度（79.1萬億韓元）之後的歷史第二高銷售額。 在此次發表中，各事業部的業績沒有公開。但是證券界推算，生產智能手機的MX事業部取得了約4萬億韓元的營業利潤。2月上市的蓋樂世S25系列在歷代蓋樂世系列中，在最短21天內就創下了國內銷售100萬部的紀錄，呈現出良好的銷售勢頭。韓華投資證券研究員金光鎮表示：“蓋樂世S25的存儲芯片等零部件價格的下降也有助於改善營業利潤。” ●第1季度表現良好，第2季度仍不能掉以輕心 證券業界認為，負責三星電子半導體事業的Device Solutions（DS）部門第壹季度營業利潤約為1萬億韓元。包括代工（半導體委托生產）在內的系統半導體部門雖然出現了2萬億韓元的赤字，但據推測，在穩居全球第壹位的存儲器半導體部門取得了約3萬億韓元規模的營業利潤。 這是因為存儲器半導體的需求出乎意料的多。中國政府為扶持經濟實施了“以舊換新”政策，因此智能手機等產品的需求增加成為決定性因素。另外，為應對美國國家及各產業的關稅正式實施，各企業率先增加第壹季度的物量，也對DRAM的出貨量增加產生了影響。 但是，第二季度（4~6月）的前景並不樂觀。因為隨著蓋樂世S25的新產品上市效果逐漸減少，MX事業部的業績將放緩。美國決定向負責全世界蓋樂世智能手機生產半壁江山的越南征收46%的相互關稅，這對三星電子來說也是壹種負擔。再加上美國政府不久後預告了半導體個別關稅，因此有必要對此進行應對。 但是，最近存儲器半導體的價格上漲將有助於三星電子收益性的改善。另外，預計上半年（1~6月）上市的蓋樂世S25 Edge能否大賣，也將成為影響三星電子第二季度業績的關鍵。

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