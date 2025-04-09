韓德洙提名總統份額的兩名憲法法院法官……被共同民主黨批“越權”. April. 09, 2025 07:47. by 高道藝記者、尹明真記者、金泰彥記者 yea@donga.com、mjlight@donga.com、beborn@donga.com. 代行總統職權的國務總理韓德洙8日提名法制處長李完揆（64歲，司法研修院第23期）和首爾高等法院部長法官鹹相勳（58歲，司法研修院第21期）接替將於18日卸任的憲法法院法官文亨培和李美善。這是韓國憲政史上首次由代行總統職權者提名屬於總統推薦份額的審判官。 韓德洙8日上午發表題爲《對國民說的話》的聲明，宣佈提名鹹相勳和李完揆爲法官候選人，並任命國會推薦的馬恩赫法官。韓德洙當天還任命了去年12月27日在國會通過任命同意案的馬鏞周大法官。韓德洙解釋稱：“對經濟副總理的彈劾案隨時會在國會表決通過，警察廳長的彈劾案審判也在進行中。如果憲法法院再次出現缺員事態，決定被推遲，總統選舉管理和必要的補充預算準備、通商懸案應對等將不可避免地出現嚴重差池，國論分裂也很有可能激化。” 當天得到提名的李完揆是首爾大學法學院79級學生，與尹錫悅前總統是大學及研修院的同學。據悉，李完揆曾在尹錫悅岳母家族案等案件中擔任法律代理人，可見尹錫悅對他的信任之深。鹹相勳1995年在清州地方法院開始法官生活，曾擔任首爾行政法院首席部長法官等，是法院系統代表性的行政法專家。據悉，他具有中立傾向，被派遣到憲法法院，歷任憲法研究官。 韓德洙計劃不久後向國會提交對兩名候選人的任命動議案。根據《人事聽證會法》，國會最多要在30天內完成聽證程序，過了這段時間，即使國會沒有通過人事聽證報告，總統也可以利用職權任命。如果當天被提名的兩人全部被任命，憲法法院將自去年10月以來首次以“9人體制”運營。 共同民主黨代表李在明就韓德洙提名兩名憲法法院法官表示：“他好像誤以爲自己成了總統。他沒有這樣的權限，好像是越位了。”對於是否對韓德洙提起第二次彈劾，共同民主黨發言人韓民洙慎重地表示：“將集中進行法律上的討論。”法律界有意見認爲，只有下屆總統可以以法官任命權受侵害爲由對韓德洙向憲法法院申請權限爭議審判，共同民主黨或國會議長禹元植沒有法律資格申請權限爭議審判。

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