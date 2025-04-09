提名“尹錫悅親信”爲憲法法院法官……韓德洙行使代總理職權前後矛盾. April. 09, 2025 07:46. . 代行總統職權的國務總理韓德洙8日提名法制處處長李完揆和首爾高等法院部長法官鹹相勳爲任期還剩10天的憲法法院代理院長文炯培和憲法法院法官李美善的繼任者。這是與此前一直推遲的憲法法官馬恩赫、大法官馬龍珠的任命一起進行的。韓德洙解釋其理由說：“如果因憲法法院空缺事態而推遲決定，大選管理和補充預算準備等將不可避免地出現嚴重差池，國論分裂也很有可能再次激化。”但共同民主黨稱其“行使違憲權限”，預告了權限爭議審判和假處分申請等強力應對。 韓德洙突然提名憲法法院法官候選人，對尹錫悅被罷免後轉爲大選的政局產生了不小的政治風波。韓德洙好象認爲，此次同時行使國民力量黨和共同民主黨分別反對的馬恩赫法官和兩名新法官的人事權，不僅可以達到政治均衡，還可以得到完成憲法法院“9人體制”的名分。 但是，代行總統職權者提名總統名下的憲法法官是史無前例的，而且也與韓德洙此前的態度大相徑庭，因此難免會引起爭議。韓德洙對去年年底國會選出的3名憲法法院法官候選人表示，“直到朝野政黨達成協議爲止，將擱置任命”，結果被國會彈劾。上一次只是形式上對國會名額的法官進行任命程序，他也拒絕，這一次卻又積極行使權力、提名了兩名總統名額法官。 更何況，韓德洙提名的李完揆是尹錫悅在首爾大學法學院和研修院的同學、檢察官同事，是尹錫悅的親信。在12月3日緊急戒嚴的第二天，他還參加了所謂的“安全場所會晤”，被共同民主黨指定爲“內亂共犯”。對於韓德洙提名如此爭議的人物，難怪有人懷疑是不是帶有今後自身動向等政治意圖。 據悉，韓德洙方面認爲，雖然在總統被停職期間，應該只行使維持國政現狀的最小限度權限，但在總統被罷免的情況下，可以擴大其範圍，行使實質性的總統權限。但是，韓德洙的權限在總統停職（意外事件）和罷免（缺位）之間並無巨大變化。法律界多數人認爲，韓德洙提名憲法法官是“超越職務範圍的違憲”。 如果韓德洙的人事權得到落實，進步4人、中立3人、保守2人的憲法法院將變成保守4人、中立3人、進步2人。未經選舉產生的代行總統職權者做出改變憲法法院保守進步結構的重大決定，勢必會引發爭議。韓德洙不再是尹錫悅政府的延長線，而是兩個月政府交替期的管理者。應該拋開政派和理念，致力於公正中立的選舉管理。本來就應該對任何政治爭議都要保持距離，更不能夠成爲爭議的當事人。

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