“打針之前會先打屁股…想到韓國人就覺得很有意思”. April. 08, 2025 07:23. by 金素敏記者 somin@donga.com. “來路邊小吃攤喝酒的人，在街上賣東西的人……我懷著獻給韓國‘普通人’的心情寫了這本書。” 有位法國人表示，從韓國人身上感受到了超越驚奇的驚異感。他就是2003年在法國艾克斯馬賽大學開設韓國學系後，又創辦韓國文學專門出版社的讓-克勞德•德克雷森佐教授（73歲）。他不僅有韓國夫人和韓國兒媳婦，還有專屬的韓語名字（張國道），是壹位“元祖級”韓流傳道士。 記者4日通過視頻采訪了上月31日出版隨筆《令人驚異的韓國人》（心靈之林出版社）的德克雷森佐教授。夫人兼艾克斯馬賽大學韓國學系教授金惠敬也壹同出席。兩人現在住在法國南部的埃克桑普羅旺斯。 “在韓國，打針之前會先打屁股。這種瞬間讓人完全不適應。了解之後才知道，這是為了讓患者忘記打針的痛苦，轉移註意力而打的，覺得很有意思。” 隨筆中有100多個這樣的事例。德克雷森佐教授說：“這本書中想說的不是韓國，而是韓國人”，“關於韓國的書有很多，但是關於韓國人的書並不多。” 他每年都會來韓國兩三次，每次都是每天約兩三次的“局內人”。這本書收集了他與很多韓國人交流時找到的韓國獨特的文化觀察記。 例如，有壹天德克雷森佐教授發現，韓國作家們壹個個把小手指墊在地上寫字。他很好奇這個習慣是從哪裏開始的。他開始了解上小學的孩子們是如何學習寫字的，並尋找輔音和元音相結合形成方形的韓文文字形狀和筆記法的相關關系。 德克雷森佐教授在2011年成立以自己名字命名的《德克雷森佐》出版社後，向法國介紹了韓國小說家韓江、殷熙京、鄭有貞、金愛蘭（人名音譯）等人的作品。他還與自己的夫人金教授壹起共譯了李勝宇作家的長篇小說《康塘》（小說中登場的壹個面向大西洋的港口城市），獲得了2023年韓國文學翻譯獎大獎。據文學評論家姜東浩透露，2012~2024年在法國翻譯的韓國文學單行本共有242種，其中占21.5%的53種由德克雷森佐出版社出版。作為單壹出版社，這是非常大的比重。 夫人金教授目前擔任艾克斯馬賽大學亞洲學研究所所長。金教授表示：“最近入學競爭率最高的是韓國學”，“選拔75名學生，每年都會有2000名以上的誌願者前來報名。得益於此，從今年開始定員增至100人。” “現在法國其他大學也壹樣。即使是不太聚集的大學，韓國學系的報考人數也有1000名。可以說，在歐洲，法國的熱情也是最高的。”（金教授） 德克雷森佐教授評價說：“在韓流熱潮的形成上，韓國電影起到了很大的作用。”接下來是K-POP和K-電視劇。K-文學能否接過下壹棒呢？ “韓國是詩集成為暢銷書的國家。看詩集的銷量和出版量真是驚人。這是在法國無法想象的數字。雖然現在韓國的文學也像其他國家壹樣困難，但韓國人的情緒中似乎依舊保留著喜歡詩的心。我認為韓國文學會重新找回自己的位置。”

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