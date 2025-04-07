李在明一騎絕塵的共同民主黨，候選人一擁而上的國民力量黨……為如何在提前大選競選中獲勝而苦惱. April. 07, 2025 07:18. by 尹多彬記者、崔慧玲記者 empty@donga.com、herstory@donga.com. 因憲法法院決定罷免尹錫悅總統，圍繞提前大選的競爭正式開始。共同民主黨和國民力量黨均計劃，一旦大選日期確定，立即成立黨內選舉管理委員會，正式進入大選日程。不過，共同民主黨擔心的是李在明代表的優勢導致遭受牽制傷，國民力量黨則因僅一位數支持率的候選人就有十多人之多而越來越深感苦惱。 共同民主黨事務總長金潤德6日在國會召開記者會表示：“給出的競選時間只有30天左右。集中精力在制定競選規則或準備競選上避免出現問題。”李在明計劃在8日由代行總統職權的國務總理韓德洙主持的定期國務會議上確定下屆大選日程後，辭去黨代表職務參加大選。 相比黨內競選，李在明方面決定更致力於正式選舉，競選團隊也將以最小規模組建。在預計李在明一騎絕塵的情況下，非李在明派系正在權衡是否參選。前慶尚南道知事金鬥官將於7日最先宣布參加大選，京畿道知事金東兗和前慶尚南道知事金慶洙等也將參加競選。不過，前議員朴用鎮當天宣布不參加競選。國民力量黨最快也將於7日成立黨競選管理委員會。保守陣營中，包括雇傭勞動部長金文洙、首爾市長吳世勛、大邱市長洪準杓、前黨代表韓東勛、改革新黨議員李俊錫等10多人將參加競選。不過，在輿論調查中，保守陣營的候選人支持率加在一起也不及李在明一人，在這種情況下，因贊成和反對彈核尹錫悅而分裂的保守支持層團結起來迫在眉睫。國民力量黨的戰略是，“鉆研反李在明情緒，集結支持層，攻占中立選民選票”。

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