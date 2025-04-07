即使提高山火量刑，1公裏長的火就能在100米之內停止？. April. 07, 2025 07:18. . “通過預察•防治山林病蟲害、預防•撲滅山火、預防•修復山體滑坡等，健康系統地保護山林……” 這是韓國保護山地樹木的法人《山林保護法》第1項“目的”部分。破壞山林被認為是引發山火的主要原因。但在指出的原因中，這只能排在第二位。 難道山火的危險和制定對策的必要性比山林病蟲害更被忽視了嗎？此次山火燒毀相當於首爾面積的80%，造成超過30人死亡。死亡人數是山林廳自1987年開始進行相關統計以來的最高值。最近各種防止對策提議層出不窮，這也從側面證明了為了預防山火，韓國社會有很多需要修改的地方。 其中，也有不少人主張提高對因失誤引發山火的人的處罰力度。現行《山林保護法》規定，因失火引發山火的，處以3年以下有期徒刑或3000萬韓元以下的罰款。此次山火的大部分原因都是在掃墓等過程中發生的失火，因此要提高警惕。 但是讓我們來回顧壹下此次山火中發生20多人死亡的25日吧。當天的情況給了我們很大的教訓，說明比起山火發生原因，更應該集中於防止擴散的對策。從22日在慶北義城郡開始的山火到24日為止，慶北尚沒有出現犧牲者。情況在25日發生了劇變。在沒有下雨的情況下，再加上每秒27米的強風，山火瞬間蔓延到青松、英陽、盈德，釀成了慘劇。從山火發生地區到盈德海邊，直線距離長達51公裏，但沒有能夠阻止暴走山火的剎車措施。 山林廳統計的國內山火原因10年統計（2015~2024年）似乎印證了應該提高量刑的主張。因為山火原因第壹位是“進山者失火”。10年間平均171.3件，數量最多。其後依次為垃圾焚燒（67.5件）和農副產品焚燒（60.3件）。 但是，從該統計來看，還要考慮受災面積。進山者失火造成的平均受災面積為4.01公頃，與垃圾焚燒造成的面積（3.58公頃）相差無幾。也就是說，無論是因失誤而引燃的火種，還是焚燒垃圾的火種，都沒有太大差異。 提高量刑能否減少相關犯罪也是學界爭論已久的話題。也有相當多的研究結果表明，即使死刑制度復活，殺人等暴力犯罪也不會減少。更有分析認為，韓國的失火者處罰力度並不比美國等海外國家低很多。在美國，雖然有判決要求因惡作劇扔爆竹引發山火的少年支付400億韓元的賠償金，但實際上，這是普通個人很難籌集到的錢。只是象征意義而已。 在韓國社會，只詢問個人事故原因，卻疏忽了根本對策，反復發生類似事故的情況比比皆是。歲月號和三豐百貨商店慘案等就是如此。作為此次事件的解決方案，即使提高對失火者的量刑，1公裏長的山火也不會在100米之內停止。期待山林當局和國會成熟的解決方案。

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