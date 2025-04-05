人人都對AI說：“用吉卜力風格畫吧”. April. 05, 2025 07:15. by 金民 kimmin@donga.com. 開放AI的生成型人工智能（AI）聊天GPT推出具有圖像生成功能的新模型後，制作“吉卜力風格”畫在世界範圍內大受歡迎，壹周內制作的圖像超過了7億張。但是，相關服務侵犯了日本動畫片制作公司吉卜力工作室著作權的爭議也同時出現。 開放AI的首席運營官（COO）布拉德•萊特凱普3日（當地時間）在社交媒體X上表示，“真是瘋狂的第壹周”，“（上月26日上市後）1.3億名用戶生成了7億個以上的形象。”得益於此，聊天GPT的每周用戶數（WAU）比去年年末增加了1.5億名左右，收費訂閱者數也增加了約450萬名。 聊天GPT的人氣中，通過圖像生成功能可以制作的“吉卜力風格”畫的流行起到了決定性作用。特別是，開放AI首席執行官（CEO）薩姆•奧爾特曼在X上登載了模仿吉卜力畫風的畫作，引起了人們的熱議。印度政府也在官方X賬號上上傳了印度總理納倫德拉•莫迪與美國總統唐納德•特朗普、法國總統埃馬紐埃爾•馬克龍見面的照片，並改成了吉卜力風格的圖片。但也有人擔心，聊天GPT的這種功能侵犯了吉卜力的著作權。在全世界享有超高人氣的日本漫畫《海賊王》的動畫片導演石谷惠最近表示：“這是拉低吉卜力價值的行為。玷汙了吉卜力的名字，不能原諒。” 吉卜力工作室尚未正式表明立場。只是創始人、動畫大師宮崎駿導演在2016年日本NHK紀錄片中曾對AI的動畫片影像表示“非常厭惡”。宮崎駿表示，“我覺得這是對生命本身的侮辱，（AI）絕對不想用於我的工作。” 據美聯社等媒體報道，開放AI方面對這種爭議解釋說：“引進了以生存作家的風格要求生成圖像時拒絕的系統”，“（吉卜力風格）不是參考個人，而是參考整個攝影棚的作風，因此有可能。”

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