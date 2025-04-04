“美國企業也遭受巨大損失”……“中國-越南-印度生產”導致蘋果股價暴跌. April. 04, 2025 07:21. by 洪禎秀 hong@donga.com. 2日有預測稱，由於美國征收對等關稅，在中國、越南、印度擁有大規模生產設施的蘋果和耐克等美國著名企業將遭受巨大損失。因為美國總統特朗普當天宣布，對亞洲代表性跨國企業生產基地中國、越南、印度征收26%-54%的高關稅。這些企業的股價當天暴跌。 特朗普宣布征收對等關稅，始於紐約股市收盤的下午4點。但是，市價總額排名第一的蘋果公司的股價在盤後交易中最多暴跌7%以上。這是因為蘋果在此次高關稅對象國家中國、越南、印度采取了擴大生產及供應網的戰略。實際上，蘋果在特朗普第一屆政府2018年向中國征收關稅後，將核心產品iPad、airpods的生產工廠轉移到越南，將iPhone生產基地轉移到印度。以iPhone為例，以前全球銷量的90%以上在中國生產，但印度的生產比重正在持續增加。蘋果的方針是，在印度生產約25%的iPhone。 隨著特朗普當天宣布對中國征收34%的對等關稅，加上現有的20%關稅，預計對華關稅率將達到54%。越南和印度的關稅率分別為46%和27%。美國投資銀行摩根士丹利預測，如果按計劃對中國征收關稅，蘋果明年的收益將減少約7%。 在越南大量生產的鞋類、服裝制造商也將受到打擊。據彭博社報道，在越南生產約50%鞋子的耐克的股價在當天的盤後交易中暴跌6.4%。在越南生產全體產品40%的運動服裝企業露露樂蒙的股價也下降超過10%。 據摩根士丹利透露，在中國賺取總銷售額25%的美國電子商務企業亞馬遜也將面臨困境。英國《金融時報》報道說：“預計占亞馬遜銷售額一半以上的零售企業和外部入駐企業將把因關稅而增加的費用大部分轉嫁給消費者。” 市場調查企業慧甚（FactSet）表示，包括這些企業在內的標準普爾500強企業中95%以上的股價下跌。韋德布什證券的分析師丹·艾夫斯對《紐約時報》評價說：“對華關稅是令人瞠目結舌的水平。當天的宣布比華爾街最壞的情況還要糟糕。”

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