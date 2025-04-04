特朗普發表的資料“韓國25%”，行政命令中卻是26%，搖擺不定. April. 04, 2025 07:21. by 金允珍記者 kyj@donga.com. 圍繞韓國的相互關稅率，美國總統唐納德•特朗普2日（當地時間）公布的數字（25%）和白宮行政命令中提到的數字（26%）彼此不壹致，引起了混亂。部分人指出，美國的關稅率計算方式不明確，是“隨心所欲的計算”。 特朗普當天在華盛頓白宮玫瑰園宣布征收相互關稅，並展示了將向主要貿易國征收關稅的圖表。面板中包括各國對美關稅率和美國征收的相互關稅率的表格，韓國被明示為“25%”。此後，白宮在社交媒體X上上傳的表格上也寫著韓國的相互關稅率為25%。 但是在白宮官方網站上公布的相互關稅行政命令附件中，韓國的關稅率為“26%”。附件中除了韓國之外，印度、泰國、瑞士、南非共和國、菲律賓的關稅率也比特朗普總統在活動中公開的數值高出1個百分點。對此，白宮的立場是，應該根據行政命令附件上標記的關稅率調整後的數值來遵守。 韓國政府也確認了這兩個數值存在差異，並向美國政府咨詢了相關內容。政府相關人士表示：“正在調查兩個數字為什麽不同，哪個是對的。” 《紐約時報》等主要外媒以行政命令附件為標準，報道了主要國家的關稅率。前美國貿易代表辦公室（USTR）副助理部長艾米莉•基爾克裏斯表示：“得出正確的相互關稅率本來就很難”，“希望迅速發表的特朗普政府提出了符合政策目標的近似值。”

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